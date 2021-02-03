Куда пойти в Краснодаре в феврале: концерты, спектакли, кино, выставки

Культурная жизнь в городе медленно, но верно возвращается в прежнее русло. Уже в феврале в Краснодаре пройдет немало интересных концертов, спектаклей, кинопоказов и выставок. Концерты 11 и 12 февраля, 19:00, 13 и 14 февраля, 14:00 и 18:00, Центральный концертный зал. Стоимость билетов от 1000 до 1600 рублей Серия выступлений Кубанского казачьего хора — одного из символов Краснодарского края. Певческий коллектив, существующий с 1811 года, представит программу «Вставай, страна огромная!». В репертуар хора входят кубанские казачьи, русские и украинские народные композиции, песни на стихи русских и украинских поэтов в обработке Виктора Захарченко — художественного руководителя.

13 февраля, 20:00, «Кроп Арена». Стоимость билетов от 1400 до 2000 рублей Концерт альтернативной рок-группы «Слот», созданной в 2002 году Игорем Лобановым вместе с Сергеем (ID) Боголюбским и Денисом (Дэн) Хромых. Коллектив исполнит треки из альбома «200 кВт», все свои хиты, а также представит новый сингл.

13 февраля, 19:00, The Rock bar. Стоимость билетов 1300 рублей Концерт рок-группы «Мураками» с презентацией нового альбома «Под сердцем», официальный релиз которого уже состоялся. Вдохновение музыканты почерпнули из самоизоляции. В программу войдут как новые песни, так и уже знакомые поклонникам творчества группы хиты.

14 февраля, 20:00, бар «Видеосалон закрыт». Вход свободный Концерт краснодарской певицы Волуа, она же Оксана Аулова. Зрителей ждут фортепианная авторская музыка и песни про любовь, снег и котиков.

24 февраля, 19:00, ДС «Олимп». Стоимость билетов от 2000 до 6000 рублей Первый концерт Артура Пирожкова (он же шоумен Александр Ревва) в Краснодаре, который должен был состояться еще в марте 2020 года. Едва ли в далеком 2009-м кто-то мог подумать, что персонаж, созданный в рамках Comedy Club, начнет выпускать песни и снимать на них клипы, а также вести активную гастрольную деятельность и получать музыкальные премии.

27 февраля, 19:00, «Кроп Арена». Стоимость билетов от 1400 до 3000 рублей Юбилейный концерт Глеба Самойлова и группы The Matrixx, посвященный 50-летию артиста. В ретроспективный сет-лист пойдут не только такие хиты, как «Ковер-вертолет», «Опиум для никого», «Черная луна», «Москва-река», «Вольно!» и «Сказочная тайга», но и раритеты, которые давно не исполнялись вживую. Также прозвучат известные песни из репертуара The Matrixx — наследия «Агаты Кристи».

Спектакли 4 и 5 февраля, 18:30, Театр драмы им. Горького. Стоимость билетов от 700 до 1300 рублей Трагикомедия «Горгоны» по одноименной пьесе современного американского драматурга Дона Нигро. Премьера спектакля состоялась 12 марта 2020 года, за несколько недель до введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В центре сюжета две актрисы, которые всю жизнь соперничали из-за ролей, поклонников и гонораров.

4 и 5 февраля, 18:30, 6 и 7 февраля, 17:00, Музыкальный театр ТО «Премьера». Стоимость билетов от 500 до 1200 рублей Мюзикл «Моя прекрасная леди» по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Профессор фонетики Генри Хиггинс заключает пари с коллегой-лингвистом Пикерингом, что через полгода сделает из лондонской цветочницы Элизы Дулитл настоящую леди.

6 и 7 февраля, 11:00 и 15:00, Краевой театр кукол. Стоимость билетов 330 рублей Детская постановка «Сказка про репку» о двух бродячих актерах, которые колесят по миру со своими спектаклями. Зрители будут наблюдать, как они радуются, печалятся и даже ссорятся. Помирить их в итоге сможет известная народная сказка.

6 и 7, 13 февраля, 20:30, «Один театр». Стоимость билетов от 900 до 1000 рублей Спектакль «Токсины» — пять сюжетно не связанных коротких зарисовок, отражающих проблемы современного общества. В каждой присутствуют два персонажа — молодой и пожилой мужчины.

9—11 февраля, 20:30, «Один театр». Стоимость билетов от 900 до 3000 рублей Спектакль без слов «Proгон». На примере взаимоотношений трех пар раскрываются темы любви, измены, потерь, бессмысленности существования. Герои встречаются, влюбляются, строят отношения, любят, ревнуют, отчаиваются, впадают в депрессии, находят утешение в чужих объятиях.

11 февраля, 18:30, 13, 14, 27 и 28 февраля, 17:00, Театр драмы им. Горького. Стоимость билетов от 700 до 1300 рублей Спектакль-вербатим «Аритмия человечности», первый в истории театра. В его основе рассказы сотрудников краснодарской больницы скорой помощи, которые столкнулись с новым врагом — коронавирусной инфекцией.

13 и 14 февраля, 11:00 и 15:00, Краевой театр кукол. Стоимость билетов 350 рублей Новый спектакль «Истории доктора А.» о бесстрашном враче, который вместе с орангутангом Бобо и филином Леонардом отправляется в провинцию Глухань, где разразилась страшная эпидемия.

14 февраля, 18:30 и 20:00, «Один театр». Стоимость билетов от 900 до 3000 рублей Пластический спектакль о любви «…ТЕБЯ…». Зрители смогут наблюдать, как развиваются отношения мужчины и женщины, которые встретились на остановке.

16—19 февраля, 20:30, «Один театр». Стоимость билетов от 1000 до 3000 рублей Спектакль «Я умер от варенья», который создатели называют «житухой в стихах». В основе — произведения поэта Олега Григорьева.

20 февраля, 17:00, Театр драмы им. Горького. Стоимость билетов от 700 до 1300 рублей Психологический детектив «Метод Гронхольма» по пьесе Жорди Гальсерана. Вместе с действующими лицами зрители окажутся запертыми в офисе транснациональной компании на собеседовании при приеме на работу. Кандидатов много, место получит только один.

26—28 февраля, 20:30, «Один театр». Стоимость билетов от 1000 до 3000 рублей Создатели спектакля «Серая радуга» размышляют над тем, что испытывает писатель, создавший множество миров, что творится в его старческом разуме, где грань между сюжетами произведений и реальностью.

Выставки До 7 февраля, Краевой выставочный зал. Стоимость билетов от 200 до 300 рублей Персональная выставка художницы из Анапы Рузанны Арутюновой «Перспективы». В экспозицию вошли более 30 работ, в основном пустынные морские пейзажи, вдохновленные знакомством с творчеством Джорджо де Кирико и Карло Карра. Здесь же до 7 февраля работает выставка оригинальных литографий «Шедевры Гюстава Доре».

С 6 февраля по 2 апреля, с 12:00 до 21:00, КЦСИ «Типография». Стоимость билетов от 100 до 200 рублей Коллективная выставка «Ты меня найдешь». Проект собрал разные художественные взгляды на жизнь окраин российских городов. Участники: Тамара Шипицина (Волгоград), Юлия Шафаростова (Краснодар), Игорь Самолёт (Москва).

До 10 мая, музей-заповедник им. Фелицына. Стоимость билетов от 150 до 250 рублей Интерактивная выставка «Мировые шедевры. Исторические личности». Посетителям через камеру смартфона или планшета покажут короткие исторические сюжеты, связанные с личностями императоров Петра I, Екатерины II, Александра III, адмирала Федора Ушакова, поэтов и писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя, Александра Грина и других.

Какие фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах 4 февраля в широкий прокат выходит криминальный боевик «Заступник» с Лиамом Нисоном в главной роли. Сюжет совсем не оригинален: бывший профессиональный снайпер оставил свою деятельность в прошлом и теперь живет спокойно. Однажды он решает вступиться за мальчика, который случайно стал свидетелем преступлений, и мирной жизни героя приходит конец. С 6 февраля в кинотеатрах можно будет посмотреть драму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Режиссер показывает мир, в котором царит настоящий матриархат. 11 февраля на экраны выходит отечественная комедия «Родные» — для поклонников творчества Жоры Крыжовникова (он выступил одним из сценаристов). Роли исполняют Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Монеточка. По сюжету, отец семейства решает исполнить мечту всей жизни — отправиться с родными через всю Россию на автомобиле на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней.