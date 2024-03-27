Игорь Лифанов и Марина Александрова. Гастрольные спектакли апреля в афише Краснодара

Театральная жизнь Краснодара довольно разнообразна. Здесь много как государственных, так и частных культурных учреждений. Юга.ру выпустили обзор апрельских постановок местных театров, на которые ещё можно купить билеты. Не обходится в городе и без гастролей с участием именитых артистов. Ниже анонс шести спектаклей разных жанров со звездами от Евгения Гришковца до Марины Александровой. «Прощание с бумагой» (12+)

Моноспектакль Гришковца

Когда: 1 апреля в 19:00

Где: Театр драмы имени Горького Моноспектакль знаменитого драматурга, режиссера, актера и писателя Евгения Гришковца. По признанию зрителей, все его постановки — это отдельный вид творчества, где театр одного актера и качественная литература объединены под общим знаменателем таланта.

Кадр из спектакля «Прощание с бумагой» © Скриншот видео с YouTube-канала Евгения Гришковца

Спектакль о «страсти к книжным корешкам» можно назвать ностальгическим. Он посвящен прощанию человечества с бумагой (газеты, журналы, письма и даже карты), — и не просто листами, а образом жизни. Гришковец пытается представить и передать зрителям, как прощание с бумагой воспринимают люди старшего поколения и молодежь, какие эмоции они при этом испытывают. Стоимость билетов — 3000-6000 рублей, купить можно по ссылке. «Слишком женатый таксист» (18+)

В ролях: Мирослава Карпович, Александр Якин, Светлана Пермякова и Тимур Еремеев

Когда: 1 апреля

Где: ДК Железнодорожников Спектакль по одноименной пьесе английского драматурга Рэя Куни, написанной в 1983 году. Главный герой Джон Смит женат сразу на двух женщинах. С Мэри он обвенчался в церкви, а с Барбарой оформил гражданский брак. Джон строго придерживается графика посещения жён, так что ни та, ни другая целых три года ничего не подозревают.

Кадр из спектакля «Слишком женатый таксист» © Скриншот видео с YouTube-канала Московского Театра Комедии

Но однажды происходит несчастный случай, Смит попадает в больницу и сбивается с графика. С каждой минутой ситуация всё больше запутывается. Стоимость билетов — 1100-4000 рублей, купить можно по ссылке. «Любовь и голуби» (6+)

В ролях: Александр Усердин, Евгений Воскресенский (Анатолий Кощеев), Жанна Карибаз, Елена Нестерова, Олеся Краскова, Богдан Боркунов

Когда: 5 апреля

Где: ДК Железнодорожников Краснодарцев приглашают окунуться в атмосферу советской эпохи. В основе постановки лежит одноименная пьеса Владимира Гуркина. Работник леспромхоза Василий Кузякин живет в сельской местности с женой и тремя детьми и в свободное время разводит голубей. Он получает производственную травму и уезжает по путевке на море на реабилитацию. Так в его жизни появляется еще одна страсть — прима Раиса Захаровна, с которой он знакомится на курорте. Стоимость билетов — 1500-5000 рублей, купить можно по ссылке. «Лебединое озеро» (6+)

Постановка театра Национальный классический балет (Москва)

Когда: 10 апреля

Где: Филармония им. Пономаренко Балет на музыку Петра Ильича Чайковского — едва ли не самая известная в мире театральная постановка. В основу сюжета положены многие фольклорные мотивы. Историю любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты омрачают происки коварного волшебника Ротбарта и его дочери Одилии.

Балет «Лебединое озеро» © Скриншот видео из YouTube-канала Евгения Кирилло

Театр Национальный классический балет состоит из выпускников Московской академии хореографии, Академии Русского балета имени Вагановой (Санкт-Петербург), Уфимской хореографической школы имени Рудольфа Нуриева и других известных балетных школ России. Стоимость билетов — 1500-3500, купить можно по ссылке. «Варшавская мелодия» (12+)

В ролях: Марина Александрова и Антон Васильев

Когда: 16 апреля

Где: Театр драмы имени Горького Спектакль создавался к юбилею Леонида Зорина, автора знаменитых «Покровских ворот» и «Царской охоты». В 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения драматурга.