Игорь Лифанов и Марина Александрова. Гастрольные спектакли апреля в афише Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Театральная жизнь Краснодара довольно разнообразна. Здесь много как государственных, так и частных культурных учреждений. Юга.ру выпустили обзор апрельских постановок местных театров, на которые ещё можно купить билеты.

Не обходится в городе и без гастролей с участием именитых артистов. Ниже анонс шести спектаклей разных жанров со звездами от Евгения Гришковца до Марины Александровой.

«Прощание с бумагой» (12+)
Моноспектакль Гришковца
Когда: 1 апреля в 19:00
Где: Театр драмы имени Горького

Моноспектакль знаменитого драматурга, режиссера, актера и писателя Евгения Гришковца. По признанию зрителей, все его постановки — это отдельный вид творчества, где театр одного актера и качественная литература объединены под общим знаменателем таланта.

  • Кадр из спектакля «Прощание с бумагой» © Скриншот видео с YouTube-канала Евгения Гришковца
    Кадр из спектакля «Прощание с бумагой» © Скриншот видео с YouTube-канала Евгения Гришковца

Спектакль о «страсти к книжным корешкам» можно назвать ностальгическим. Он посвящен прощанию человечества с бумагой (газеты, журналы, письма и даже карты), — и не просто листами, а образом жизни. Гришковец пытается представить и передать зрителям, как прощание с бумагой воспринимают люди старшего поколения и молодежь, какие эмоции они при этом испытывают.

Стоимость билетов — 3000-6000 рублей, купить можно по ссылке.

«Слишком женатый таксист» (18+)
В ролях: Мирослава Карпович, Александр Якин, Светлана Пермякова и Тимур Еремеев
Когда: 1 апреля
Где: ДК Железнодорожников

Спектакль по одноименной пьесе английского драматурга Рэя Куни, написанной в 1983 году.

Главный герой Джон Смит женат сразу на двух женщинах. С Мэри он обвенчался в церкви, а с Барбарой оформил гражданский брак. Джон строго придерживается графика посещения жён, так что ни та, ни другая целых три года ничего не подозревают.

  • Кадр из спектакля «Слишком женатый таксист» © Скриншот видео с YouTube-канала Московского Театра Комедии
    Кадр из спектакля «Слишком женатый таксист» © Скриншот видео с YouTube-канала Московского Театра Комедии

Но однажды происходит несчастный случай, Смит попадает в больницу и сбивается с графика. С каждой минутой ситуация всё больше запутывается.

Стоимость билетов — 1100-4000 рублей, купить можно по ссылке.

«Любовь и голуби» (6+)
В ролях: Александр Усердин, Евгений Воскресенский (Анатолий Кощеев), Жанна Карибаз, Елена Нестерова, Олеся Краскова, Богдан Боркунов
Когда: 5 апреля
Где: ДК Железнодорожников

Краснодарцев приглашают окунуться в атмосферу советской эпохи. В основе постановки лежит одноименная пьеса Владимира Гуркина.

Работник леспромхоза Василий Кузякин живет в сельской местности с женой и тремя детьми и в свободное время разводит голубей. Он получает производственную травму и уезжает по путевке на море на реабилитацию. Так в его жизни появляется еще одна страсть — прима Раиса Захаровна, с которой он знакомится на курорте.

Стоимость билетов — 1500-5000 рублей, купить можно по ссылке.

«Лебединое озеро» (6+)
Постановка театра Национальный классический балет (Москва)
Когда: 10 апреля
Где: Филармония им. Пономаренко

Балет на музыку Петра Ильича Чайковского — едва ли не самая известная в мире театральная постановка. В основу сюжета положены многие фольклорные мотивы. Историю любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты омрачают происки коварного волшебника Ротбарта и его дочери Одилии.

  • Балет «Лебединое озеро» © Скриншот видео из YouTube-канала Евгения Кирилло
    Балет «Лебединое озеро» © Скриншот видео из YouTube-канала Евгения Кирилло

Театр Национальный классический балет состоит из выпускников Московской академии хореографии, Академии Русского балета имени Вагановой (Санкт-Петербург), Уфимской хореографической школы имени Рудольфа Нуриева и других известных балетных школ России.

Стоимость билетов — 1500-3500, купить можно по ссылке.

«Варшавская мелодия» (12+)
В ролях: Марина Александрова и Антон Васильев
Когда: 16 апреля
Где: Театр драмы имени Горького

Спектакль создавался к юбилею Леонида Зорина, автора знаменитых «Покровских ворот» и «Царской охоты». В 2024 году исполняется 100 лет со дня рождения драматурга.

Действие происходит в послевоенной Москве. В консерватории знакомятся студентка Гелена и будущий винодел Виктор. Девушка приехала из Польши в СССР учиться. После нескольких свиданий парень предлагает Гелене пожениться. Та соглашается, но свадебные планы разрушает указ от 15 февраля 1947 года, запрещающий советским гражданам браки с иностранцами.

Стоимость билетов — 8000 рублей, купить можно по ссылке.

«Ночь её откровений» (12+)
В ролях: Игорь Лифанов и Елизавета Арзамасова
Когда: 24 апреля
Где: ДК Железнодорожников

Комедия с лихо закрученным детективным сюжетом. В спектакле всего два действующих лица — немолодой женатый бизнесмен и юная красавица. Они знакомятся в баре, и жизнь каждого из них переворачивается с ног на голову. И если его грешок сразу понятен, то девушка на первый взгляд кажется сущим ангелом. Но и у нее есть скелеты в шкафу.

Стоимость билетов — 2000-5500 рублей, купить можно по ссылке.

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