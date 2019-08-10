Краснодарский пикет в поддержку московских протестующих

Организаторами выступил краснодарский штаб политика Алексея Навального. На согласованный пикет вышло около сотни человек. По информации организаторов мероприятия, задержаний и провокаций не было, акция прошла «мирно, без какого-либо насилия или погромов».

Главной целью мероприятия обозначена поддержка московских протестующих, которые с середины июля выходят на протестные акции с требованиями допустить независимых кандидатов на выборы в гордуму Москвы. В ходе протестов было задержано уже более 1,5 тысяч человек. Помимо Краснодара, акции в поддержку свободных выборов состоялись в 37 городах России.