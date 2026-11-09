На «Роза Хутор» выпал первый снег: в горах формируется основа для горнолыжных трасс сезона 2026/2027

В выходные на «Роза Хутор» на высотах от 940 до 2300 метров выпало от 25 до 70 сантиметров снега. Технические службы курорта уже готовят зимнюю инфраструктуру к сезону катания

Снегопад начался ночью 7 ноября. К утру, на фоне низких температур и интенсивных осадков, снеговая линия ушла к отметкам «Роза Долина». Осадки продолжались весь день и закончились около 18:00. Курорт заблаговременно подготовился к похолоданию: высокогорные тропы закрыты, зоны пребывания гостей расчищены. «В высокогорной зоне этот снег с высокой вероятностью сохранится и станет первым заделом к открытию сезона. Впереди — еще несколько дней холодной погоды, умеренный снег в середине предстоящей недели. Все это даст возможность сформировать базовый слой для подготовки горнолыжных трасс», — рассказал замгендиректора «Роза Хутор» по эксплуатации ГЛК Сергей Чернов.



Близость Черного моря придает краснополянскому снегу мягкую и рыхлую структуру, благодаря которой его называют «пухляком». «Роза Хутор» расположен недалеко от горы Ачишхо. Здесь ежегодно выпадает до трех тысяч миллиметров осадков, а суммарная высота снежного покрова за зиму превышает шесть метров.

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Однако только естественного снегопада для комфортного и безопасного катания мало. Свежий снег должен быть уплотнен, выровнен и уложен в плотную снежную подушку, которая становится основой трасс. Несмотря на обилие осадков в горах Сочи, для формирования устойчивого покрытия трасс «Роза Хутор» использует собственную систему оснежения. Четыреста четыре снежные пушки курорта способны производить до 4700 кубометров снега в час. За сезон с их помощью создают до 800 тыс. кубометров искусственного снега.



«Система оснежения — небольшой завод с собственным производственным циклом: есть сырье, технологическая линия и готовый продукт. Вода из двух озер общим объемом 135 тыс. кубометров поступает по 60 километрам трубопроводов к снежным пушкам. Там она превращается в воздушно-капельную смесь, которая замерзает при распылении. Мощности системы хватает, чтобы за сутки произвести столько снега, сколько нужно для трехметрового слоя на Красной площади», — отметил руководитель службы оснежения «Роза Хутор» Вячеслав Солдатенков. Отдельное направление подготовки к зиме — обеспечение лавинной безопасности. За него отвечает служба «Роза Хутор», в составе которой работают метеорологи, инженеры-лавинщики и специалисты по активным воздействиям. Установленная на курорте противолавинная система Gazex включает 68 газовых пушек для предупредительного спуска лавин. Подготавливают к зиме и канатные дороги. С 9 по 30 ноября подъемники курорта, ведущие на «Роза Пик», приостановили работу для планового технического обслуживания. На время профилактики гостям доступны подъемы из «Роза Долина» до отметки 1600 метров на подъемнике «Стрела».

© Фото Николая Ильина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото Николая Ильина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото Николая Ильина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

В этом году «Роза Хутор» вновь признан лучшим горнолыжным курортом России по версии национальной премии SKI BUSINESS AWARDS. Зимой его гостям будет доступна зона катания протяженностью 105 километров с трассами разного уровня сложности. Метеорологическая служба курорта продолжает круглосуточный мониторинг изменений погоды и характеристик снега. Открытие горнолыжного сезона запланировано на 18 декабря, но точная дата будет зависеть от погоды и состояния естественного снежного покрова.