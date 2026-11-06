Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-5 лучших кредиток

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4jzJP
Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в октябрьский рейтинг кредитных карт с наиболее выгодными условиями

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей на 1 сентября 2026 года и выбрали лучшие по совокупности параметров кредитные карты.

При составлении исследования эксперты учли:

  • длительность льготного периода и правила его действия;
  • минимальную ставку кредитования вне льготного периода;
  • процентные ставки и их диапазон;
  • полную стоимость кредита (ПСК);
  • лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период;
  • стоимость выпуска и годового обслуживания карты;
  • размер кешбэка в процентах;
  • лимит бонусов в программе лояльности.

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«120 дней на максимум» — флагманская карта Уралсиба с льготным периодом кредитования до 120 дней на покупки, бесплатным обслуживанием, а также снятием наличных и переводами без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив в день заявки после подписания документов. 

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробнее о кредитках можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях банка Уралсиб.

Как писали Юга.ру, «Доход» Уралсиба возглавил октябрьский рейтинг годовых рублевых вкладов.

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