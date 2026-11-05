Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга самых выгодных вкладов в юанях

Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга наиболее выгодных срочных вкладов в китайских юанях в октябре 2026 года

Исследование подготовил портал Brobank.ru на основе анализа предложений 100 крупнейших банков по активам по состоянию на 21 октября 2026 года.



Банки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в юанях. Кроме того, эксперты учитывали доступность максимальной доходности с учетом требований к сумме и сроку, а также наличие дополнительных условий, территориальный охват банка и другие критерии.



В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 1,35% до 4,5% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия составляет 20 тыс. юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада — 181 и 367 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

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