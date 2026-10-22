Краснодарский край и Ростовская область вошли в топ-10 по росту расходов на путешествия

СберИндекс оценил, как изменились траты на путешествия по сравнению с летом 2025 года. Сильнее всего выросли расходы на железнодорожные билеты — на 21%. Траты на туризм (включая оплату турагентств и сервисов бронирования) увеличились на 17,7%, на авиабилеты — на 17,5%. Меньше всего прибавили отели — 3,1%.

В топ-10 по приросту расходов вошли и два южных региона — Краснодарский край и Ростовская область. Так, жители Кубани в этом году потратили на авиабилеты на 28,5% больше, чем в прошлом году, и число покупателей выросло на 16%. Траты на ж/д билеты выросли на 10,4%, но покупателей стало меньше на 8,2%, и покупать они стали реже на 3,8%. Рост поддержал средний чек, который увеличился на 29% — до 5300 рублей. Траты жителей Ростовской области на ж/д билеты выросли на 24,3%, покупателей стало больше на 4,5%, а число покупок на одного человека увеличилось на 2,2%.