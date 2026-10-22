Краснодарский край и Ростовская область вошли в топ-10 по росту расходов на путешествия

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото prostooleh с сайта https://www.magnific.com
    © Фото prostooleh с сайта https://www.magnific.com

Рост трат на путешествия показал, что россияне в целом не отказываются от поездок

СберИндекс оценил, как изменились траты на путешествия по сравнению с летом 2025 года. Сильнее всего выросли расходы на железнодорожные билеты — на 21%. Траты на туризм (включая оплату турагентств и сервисов бронирования) увеличились на 17,7%, на авиабилеты — на 17,5%. Меньше всего прибавили отели — 3,1%.

В топ-10 по приросту расходов вошли и два южных региона — Краснодарский край и Ростовская область. Так, жители Кубани в этом году потратили на авиабилеты на 28,5% больше, чем в прошлом году, и число покупателей выросло на 16%. Траты на ж/д билеты выросли на 10,4%, но покупателей стало меньше на 8,2%, и покупать они стали реже на 3,8%. Рост поддержал средний чек, который увеличился на 29% — до 5300 рублей. Траты жителей Ростовской области на ж/д билеты выросли на 24,3%, покупателей стало больше на 4,5%, а число покупок на одного человека увеличилось на 2,2%.

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«Этим летом на поездки больше всего тратили люди 35–44 лет с высоким уровнем расходов (25% общих трат против 21% годом ранее). Они обеспечили 43,4% прироста расходов на авиабилеты, 27,7% — на ж/д билеты и 64,8% — на туризм. Среди других категорий покупателей большой вклад в общий прирост внесли 45–54-летние, следом — покупатели 25–34 лет. Покупатели со средними расходами сократили траты на 14,3%, кроме молодежи 15–24 лет (рост +22,6%). Среди покупателей с низкими расходами траты сократились на 63,8%», — рассказала руководитель направления по отраслевому развитию Юго-Западного Банка Сбербанка Мария Клементе-Белоуссова.

Рост трат на путешествия отражает общую динамику потребительского спроса: россияне не отказываются от поездок, а перераспределяют бюджет в пользу более доступных и гибких форматов — железнодорожных билетов и самостоятельного бронирования.

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