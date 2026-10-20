Туристский поезд «Лыжная стрела» повезет туристов на «Роза Хутор» в новогодние каникулы

Зимой всесезонный курорт «Роза Хутор» превращается в одно из наиболее востребованных направлений горнолыжного отдыха, принимая свыше полумиллиона горнолыжников и сноубордистов. В новогодние каникулы добраться до него из Краснодара и Ростова-на-Дону можно будет на специальном туристском поезде «Лыжная стрела». Вместимость одного состава превышает 700 пассажиров.

Туристский поезд № 930/929 «Лыжная стрела» будет отправляться из Ростова-на-Дону 27, 29 и 30 декабря, а также ежедневно с 1 по 9 января 2027 года. Обратные рейсы с «Роза Хутор» запланированы на 28 и 30 декабря и ежедневно с 1 по 10 января. По пути следования поезд сделает остановки в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере.