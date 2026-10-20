Туристский поезд «Лыжная стрела» повезет туристов на «Роза Хутор» в новогодние каникулы
На «Роза Хутор» в праздники запустят туристский поезд из Краснодара и Ростова-на-Дону
Зимой всесезонный курорт «Роза Хутор» превращается в одно из наиболее востребованных направлений горнолыжного отдыха, принимая свыше полумиллиона горнолыжников и сноубордистов. В новогодние каникулы добраться до него из Краснодара и Ростова-на-Дону можно будет на специальном туристском поезде «Лыжная стрела». Вместимость одного состава превышает 700 пассажиров.
Туристский поезд № 930/929 «Лыжная стрела» будет отправляться из Ростова-на-Дону 27, 29 и 30 декабря, а также ежедневно с 1 по 9 января 2027 года. Обратные рейсы с «Роза Хутор» запланированы на 28 и 30 декабря и ежедневно с 1 по 10 января. По пути следования поезд сделает остановки в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере.
«Роза Хутор» выходит на китайский рынок:
Одна из отличительных особенностей «Лыжной стрелы» — возможность бесплатно провозить горнолыжное снаряжение. С собой можно взять сноуборд или одну пару лыж.
«Роза Хутор» — обладатель множества отраслевых наград, неоднократно признавался лучшим горнолыжным курортом страны по версии национальной премии SKI BUSINESS AWARDS. Круглый год он предлагает гостям развитую туристскую инфраструктуру, а зимой — одну из самых крупных зон катания с трассами всех уровней сложности. В этом году курорт планирует открыть сезон катания 18 декабря, однако точная дата традиционно будет зависеть от фактических погодных условий и количества выпавшего снега.
«Лыжная стрела» — специальный сезонный проект туристских поездов ОАО «РЖД», доставляющих гостей к крупнейшим горнолыжным курортам. Билеты можно приобрести на официальном сайте РЖД, в приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.
Как писали Юга.ру, «Роза Хутор» вошел в топ-10 мировых горнолыжных курортов и получила премию в Пекине.