Уралсиб повысил ставки по накопительному «Уралсиб счету» с услугой «Прибыль+»

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб предлагает повышенную ставку до 13% годовых по накопительному «Уралсиб счету» с подключенной услугой «Прибыль+» и начислением процентов остаток

Диапазон ставок по накопительному «Уралсиб счету» теперь составляет от 0,01 до 13% годовых в зависимости от тарифного плана, суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам банка. Специальные условия с повышенной ставкой действуют для зарплатных клиентов, клиентов с пакетами «Премиум» и «Private Banking» и клиентов с подключенной услугой «Прибыль+».

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Услуга «Прибыль+»* доступна для всех физических лиц и позволяет получать расширенные условия по картам, накопительному счету, кешбэку, переводам и уведомлениям в едином продукте.

Узнать подробности и условия по услуге «Прибыль+», а также по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

*За услугу взимается абонентская плата согласно тарифам банка. Списание происходит один раз в месяц в последний день оплаченного периода. Бесплатный первый месяц предоставляется при первом подключении — один раз за все время обслуживания. При подключении годового тарифа впервые — 1 месяц бесплатно + 12 месяцев платно.

Как писали Юга.ру, вклад Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга самых выгодных в юанях.

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