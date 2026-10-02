Авито Работа предложила работодателям новый способ оформления профиля

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  • © Фото pressfoto с сайта https://www.magnific.com
    © Фото pressfoto с сайта https://www.magnific.com

Платформа поможет работодателям сформировать образ, который позволит выделиться среди конкурентов

Авито Работа запустила страницу бренда — новый способ оформления профессионального профиля работодателя. Теперь компании могут самостоятельно формировать внешний вид профиля, расставлять визуальные акценты и создавать уникальное оформление. Новый формат профиля позволит компаниям выделиться среди конкурентов и привлечь лучших соискателей.

Согласно данным Авито Работы, 34% соискателей считают критически важным узнать больше информации о компании перед откликом, а 44% проверяют надежность работодателя именно по информации, которую он о себе предоставляет.

  • © Изображение предоставлено Авито
    © Изображение предоставлено Авито

Ключевым элементом нового формата стали секции — специальные виджеты, с помощью которых можно рассказать о компании и ее преимуществах, добавить изображения и выделить важные факты. Всего на странице можно использовать пять форматов секций: например, баннеры с фото и текстовые блоки. Такие блоки позволяют наглядно рассказать о преимуществах компании, форматах работы, адаптации и карьерных возможностях. 

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«Сегодня соискатель выбирает не только позицию, но и компанию, в которой ему предстоит работать. Поэтому важно дать ему возможность заранее понять, что стоит за вакансией: чем живет команда, какие здесь условия и возможности для развития, что отличает компанию от других работодателей. Страница бренда помогает собрать эту информацию в одном месте и сделать профиль компании частью выбора соискателя», — комментирует директор по продукту Авито Работы Владимир Урсу.

Как писали Юга.ру, на Кубани работу ищут почти пять месяцев. Женщины — еще дольше.

Авито Работа Технологии

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