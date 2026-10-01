«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Уралсиба на уровне ruА со стабильным прогнозом

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка Уралсиб на уровне ruА, прогноз по рейтингу стабильный

Рейтинг Уралсиба обусловлен высокой оценкой его рыночных позиций, качеством активов, достаточностью капитала при приемлемых показателях рентабельности, адекватной оценкой ликвидности, а также эффективностью корпоративного управления и стратегического обеспечения.

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Банк продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Ранее агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Уралсиба на уровне A(RU), а агентство НКР — на уровне A+.

Как писали Юга.ру, Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга накопительных счетов для детей и подростков.

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