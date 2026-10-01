Вклад Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга самых выгодных в юанях

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Вклад банка Уралсиб вошел в рейтинг наиболее выгодных срочных вложений в китайских юанях в сентябре 2026 года

Исследование представил портал Brobank.ru. Рейтинг подготовлен на основе анализа предложений 100 крупнейших банков по активам и по состоянию на 23 сентября 2026 года.

Банки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке, которая предлагается по срочным вкладам в юанях. Кроме того, эксперты учли доступность максимальной доходности с требованиями к сумме и сроку вклада, а также наличие дополнительных условий и территориальный охват.

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В депозитной линейке Уралсиба наиболее привлекательным продуктом в китайских юанях является вклад «Доход». Его доходность сейчас варьируется от 1,35% до 4,5% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия составляет 20 тыс. юаней, а максимальная — 100 млн юаней. Срок размещения вклада — 181 и 367 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, банк Уралсиб повысил ставки по вкладам.

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