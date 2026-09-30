Авито Работа тестирует приглашения кандидатов без резюме: новый инструмент увеличил число откликов до 4 раз

Функционал позволяет работодателю обратиться к аудитории без активного резюме, а соискателю — оставить свои данные скрытыми. Для этого компания выбирает вакансию, на которую требуется больше откликов, и задает параметры подходящих кандидатов. Предложение вакансии можно отправить тем, кто уже откликался на вакансии этой компании, либо расширить охват на новую аудиторию — пригласить соискателей Авито Работы, подходящих под заданные критерии.

Авито Работа тестирует новый формат — приглашение соискателей без резюме. На этапе пилота он позволил увеличить число откликов в 4,3 раза. Новый инструмент особенно актуален для массового найма и линейных профессий, где наличие резюме не является ключевым критерием отбора:

На этапе тестирования приглашение поступает кандидату в сообщении на платформе Авито Работа. Соискатель сам решает, интересно ли ему предложение и хочет ли он откликнуться. Если вакансия не подходит, данные кандидата не передаются работодателю. Это особенно актуально для пользователей, которые:

не находятся в активном поиске, но готовы рассмотреть привлекательное предложение,

только присматриваются к новым возможностям,

не хотят публиковать резюме.

По данным опроса Авито Работы в августе 2026 года, из 10 тысяч опрошенных россиян 56% хотели бы получать персональные рекомендации вакансий, даже если не ищут работу активно. Для 68% участников такие рекомендации помогают экономить время на поиск работы.

Для работодателя приглашения — это способ эффективнее использовать бюджет на подбор: стоимость рассылки уже включена в стоимость отклика, поэтому отдельно оплачивать охват потенциальных кандидатов не нужно. Компания платит только за отклик от подходящих под критерии кандидатов, которые уже ознакомились с предложением и решили проявить интерес. Отклики, полученные через приглашения, обрабатываются как обычные отклики, а коммуникация с соискателем идет в стандартном сценарии подбора.

«Алгоритмы всё активнее меняют то, как компании и кандидаты находят друг друга. Мы видим, что значительная часть аудитории, которая ищет работу на Авито, никогда не публикует резюме, но это не значит, что она не интересна работодателям. Приглашения позволяют бизнесу дотянуться до этих кандидатов напрямую, а самим соискателям — получать релевантные предложения о работе», — комментирует директор по продукту Авито Работы Владимир Урсу.

На тестовом этапе функция доступна ограниченному числу работодателей. Участники тестирования отмечают, что приглашения помогали привлекать кандидатов, которых не удавалось найти другими способами. Авито Работа планирует расширить аудиторию работодателей, которым будет доступен новый функционал, уже этой осенью.