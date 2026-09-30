ИИ позволяет радикально снизить порог входа в технологический бизнес — Сбер

В ходе Московского стартап-саммита, который проходит 29–30 сентября, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что инструменты искусственного интеллекта меняют правила игры для начинающих предпринимателей. Разрабатывать и тестировать решения становится проще и дешевле, и создание стартапов в одиночку стало заметным трендом.

Молодым командам в регионах больше не нужны огромные стартовые капиталы или дефицитные ИТ-кадры, чтобы автоматизировать процессы, создать систему мониторинга или оптимизировать логистику. Инструменты ИИ позволяют запускать и масштабировать даже сложные индустриальные проекты.

«Сегодня ИИ позволяет радикально снизить порог входа в технологический бизнес. Мы уверены, что этот тренд будет расти и в России, поэтому считаем важным поддержать талантливую активную молодежь. Наша задача — дать им понять, что создавать технологии в России перспективно, а предпринимательство — это не «слишком рискованно», а один из главных сценариев будущего для молодого человека», — отметил Александр Ведяхин.