ИИ позволяет радикально снизить порог входа в технологический бизнес — Сбер
На Московском стартап-саммите обсудили тренды в использовании искусственного интеллекта в бизнес-процессах
В ходе Московского стартап-саммита, который проходит 29–30 сентября, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что инструменты искусственного интеллекта меняют правила игры для начинающих предпринимателей. Разрабатывать и тестировать решения становится проще и дешевле, и создание стартапов в одиночку стало заметным трендом.
Молодым командам в регионах больше не нужны огромные стартовые капиталы или дефицитные ИТ-кадры, чтобы автоматизировать процессы, создать систему мониторинга или оптимизировать логистику. Инструменты ИИ позволяют запускать и масштабировать даже сложные индустриальные проекты.
«Сегодня ИИ позволяет радикально снизить порог входа в технологический бизнес. Мы уверены, что этот тренд будет расти и в России, поэтому считаем важным поддержать талантливую активную молодежь. Наша задача — дать им понять, что создавать технологии в России перспективно, а предпринимательство — это не «слишком рискованно», а один из главных сценариев будущего для молодого человека», — отметил Александр Ведяхин.
Согласно результатам совместного исследования Сбера с Rambler&Co, больше 60% россиян видят в нейросетях реальную опору для запуска бизнеса. Для стартапа искусственный интеллект — эффективный способ радикально снизить стоимость ошибки и проверки гипотез на самом раннем этапе. На практике это позволяет проверить идею до первого вложенного рубля, существенно сэкономить ресурсы и обеспечить скорость разработки.
Как рассказала заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Ольга Окорокова, искусственный интеллект с каждым годом все больше внедряется и в экономику Краснодарского края: «Малый и средний бизнес активно задействует ИИ как в автоматизации процессов, так и в качестве ассистентов для планирования и выстраивания работы. Крупный бизнес, в свою очередь, внедряет технологии ИИ в производство, реализацию и выпуск своей продукции. Также отмечу, что на Кубани много ИИ-стартапов, путь которых начинается в вузах».
Как писали Юга.ру, жители Краснодара могут получить до 381 тыс. рублей на открытие собственного дела.