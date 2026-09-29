В Ростове-на-Дону 60 студентов ведущих вузов поработали с реальными бизнес-кейсами Сбера

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Максима Соколовского, предоставлено пресс-службой Сбера
    © Фото Максима Соколовского, предоставлено пресс-службой Сбера

Студенты трех ростовских университетов приняли участие в образовательном интенсиве

В Ростове-на-Дону прошел образовательный интенсив «СберНовация» для студентов ведущих городских вузов — ДГТУ, ЮФУ и РГЭУ (РИНХ). Участники работали с реальными бизнес-задачами, общались с топ-менеджерами банка в неформальной обстановке и активно знакомились между собой.

Практическая часть интенсива началась с брифинга: эксперты раздали командам кейсы по направлениям прямых продаж, безналичных решений и малого бизнеса. Студенты искали нестандартные решения по оптимизации бизнес-процессов и защищали свои проекты перед экспертным жюри.

После официальной части студенты могли отдохнуть, познакомиться друг с другом и обменяться идеями. Для гостей работали диджей, фотозона и тематические мастер-классы. Завершился вечер просмотром фильма «Россия, я люблю тебя» — киноальманах из десяти короткометражных новелл, в которых режиссеры и герои каждый по-своему признаются в любви к родной стране.

Читайте также:

«Мы позвали студентов, чтобы дать им возможность самим поработать с бизнес-кейсами и погрузиться в задачи современного работодателя. Сбер сегодня стремится быть современной, технологичной и экологичной компанией, открытой к новым идеям и людям. Поэтому важно, чтобы молодые специалисты видели здесь пространство для развития и реализации своих амбиций», — отметила заместитель Председателя, руководитель блока «Люди и культура» Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.

Как писали Юга.ру, выпускники двух вузов Краснодара вошли в число самых высокооплачиваемых айтишников в стране.

Бизнес-сообщество Образование Ростов-на-Дону Сбербанк Студенты

Новости

Краснодар обесточат 30 сентября: без света останутся более 1100 домов
На набережной Новороссийска начали сохнуть оливы за 8 млн рублей. Их приехали спасать
На Кубани работу ищут почти пять месяцев. Женщины — еще дольше
В Сочи часть пляжей продолжит работать после 1 октября. При хорошей погоде — и в ноябре
Залповые ливни, град и смерчи: на Кубани объявили экстренное предупреждение
Роботам-доставщикам разрешат ездить по тротуарам на Кубани и в Сириусе

Лента новостей

«Бояться надо живых»
Сегодня, 13:00
«Бояться надо живых»
Жители краснодарского «царя человейников» — о соседстве со Славянским кладбищем, садиках и тесноте
Что мешает художникам и экологам помогать краснодарскому вековому дубу, потерявшему крупную ветвь
25 сентября, 15:45
Что мешает художникам и экологам помогать краснодарскому вековому дубу, потерявшему крупную ветвь
Как не ошибиться с выбором вакуумного стимулятора
Вчера, 10:35 Реклама
Как не ошибиться с выбором вакуумного стимулятора
10 вопросов перед покупкой. 18+

Реклама на сайте