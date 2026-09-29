В Ростове-на-Дону 60 студентов ведущих вузов поработали с реальными бизнес-кейсами Сбера

В Ростове-на-Дону прошел образовательный интенсив «СберНовация» для студентов ведущих городских вузов — ДГТУ, ЮФУ и РГЭУ (РИНХ). Участники работали с реальными бизнес-задачами, общались с топ-менеджерами банка в неформальной обстановке и активно знакомились между собой.

Практическая часть интенсива началась с брифинга: эксперты раздали командам кейсы по направлениям прямых продаж, безналичных решений и малого бизнеса. Студенты искали нестандартные решения по оптимизации бизнес-процессов и защищали свои проекты перед экспертным жюри.

После официальной части студенты могли отдохнуть, познакомиться друг с другом и обменяться идеями. Для гостей работали диджей, фотозона и тематические мастер-классы. Завершился вечер просмотром фильма «Россия, я люблю тебя» — киноальманах из десяти короткометражных новелл, в которых режиссеры и герои каждый по-своему признаются в любви к родной стране.