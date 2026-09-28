На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области расширят платный участок

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Ростовской области платным станет еще 90 км трассы от Каменска-Шахтинского до Шахт

25 сентября пресс-служба Министерства транспорта РФ сообщила, что Правительство РФ утвердило распоряжение об увеличении протяженности платного участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Платным станет отрезок с 933-го по 1024-й км — от Каменска-Шахтинского до Шахт (соседний участок с 715-го по 933-й км работает в платном режиме с 2022 года).

Читайте также:

Сейчас на этом 90-километровом участке идет реконструкция, которая началась в 2025 году. Дорогу расширяют до шести полос.

Для водителей сохранят бесплатные альтернативные маршруты. Их протяженность не превышает длину платного участка более чем в три раза.

Также Правительство расширило перечень платных отрезков на трассе М-12 «Восток» (часть маршрута Москва — Тюмень). Платным стал 7-километровый участок от обхода Казани до пересечения с М-7 «Волга» (на отрезке Казань — Шали). Общая длина М-12 достигла 1617 км, из которых 1239 км — платные.

Как писали Юга.ру, расширение Ростовского шоссе в Краснодаре отложили до 2031 года. Проект отправят на доработку.

Автомобили Дороги Ростовская область Транспорт

Новости

В Ростовской области будут делать коллаген из азовских медуз
Под Анапой в заповеднике «Утриш» открыли «Тропу черепахи»
«Февральское «наследие»: на побережье Тамани снова выбросило пальмовое масло
На Кубани ФАС возбудила дела против пяти сетей АЗС из-за цен на топливо
В Краснодаре 29 сентября завоют сирены, но не везде
Под Анапой обмелело Кипарисовое озеро: туристы снова вытаптывают корни

Лента новостей

Реклама на сайте