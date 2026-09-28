На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области расширят платный участок

25 сентября пресс-служба Министерства транспорта РФ сообщила , что Правительство РФ утвердило распоряжение об увеличении протяженности платного участка трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Платным станет отрезок с 933-го по 1024-й км — от Каменска-Шахтинского до Шахт (соседний участок с 715-го по 933-й км работает в платном режиме с 2022 года).

Сейчас на этом 90-километровом участке идет реконструкция, которая началась в 2025 году. Дорогу расширяют до шести полос.



Для водителей сохранят бесплатные альтернативные маршруты. Их протяженность не превышает длину платного участка более чем в три раза.



Также Правительство расширило перечень платных отрезков на трассе М-12 «Восток» (часть маршрута Москва — Тюмень). Платным стал 7-километровый участок от обхода Казани до пересечения с М-7 «Волга» (на отрезке Казань — Шали). Общая длина М-12 достигла 1617 км, из которых 1239 км — платные.