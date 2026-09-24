Жители Ростовской области стали активнее покупать жилье в ипотеку

Сбер проанализировал, как за год изменился «квартирный вопрос» донских жителей

За восемь месяцев 2026 года жители Ростовской области оформили в Сбере более 15 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 62 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество сделок выросло на 67%, а объем выдачи — на 56%. Средний размер ипотечного займа почти не изменился, оставаясь на уровне 4 млн рублей. При этом несколько изменились предпочтения дончан. Если в 2025 году на «Семейную ипотеку» приходилось 85% от всего объема выдач, то в 2026-м — 73%. Смягчение денежно-кредитной политики Банка России вернуло интерес к ипотеке по рыночным ставкам: сейчас на базовые программы приходится каждая третья сделка против каждой седьмой год назад. Объем выдачи рыночной ипотеки год к году вырос в 3,5 раза — с 4,3 до 15,2 млрд рублей. Количество таких кредитов увеличилось в 2,6 раза — с 2,5 до 6,4 тысяч.

«Сегодня мы видим интересную ситуацию: ипотечных сделок стало существенно больше, а средний размер кредита остался практически на прежнем уровне — около 4 млн рублей. Это говорит о том, что жители Ростовской области возвращаются к решению жилищных вопросов, но делают это более рационально: внимательно оценивают свои финансовые возможности и выбирают подходящий по стоимости объект. При этом дончане стали активнее рассматривать разные сценарии приобретения жилья, а не ограничиваться только льготными программами», — комментирует заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова. Несмотря на снижение доли в общей структуре выдач «Семейная ипотека» сохраняет позитивную динамику. За год количество договоров по программе выросло на 33% — с 6,5 до 8,6 тысяч, а объем кредитования увеличился более чем на 40% — с 31,8 до 45,3 млрд рублей. Таким образом, снижение ее доли в общей структуре связано не с падением спроса, а прежде всего с более быстрым ростом рыночного сегмента. Отдельный сегмент ипотечного рынка на Дону — программа для ИТ-специалистов. Ее доля стабильно остается небольшой: не более 2% от общего объема ипотечных выдач. Объем выдачи по этой программе вырос вдвое — с 550 млн рублей в 2025 году до 1,1 млрд рублей в 2026-м.