Конференция для предпринимателей «По Делу» пройдет 30 сентября в Москве. Посетить ее можно офлайн и онлайн

Программа мероприятия будет посвящена аспектам, которые напрямую влияют на продажи: спросу, продвижению, доверию покупателя, масштабированию и прочему

В Москве 30 сентября состоится третья бизнес-конференция Авито для предпринимателей «По Делу». Мероприятие пройдет с 10:00 до 19:00 в МТС Live Холле. Участие бесплатное, присоединиться можно офлайн или онлайн, необходима предварительная регистрация. В центре программы — практические вопросы развития бизнеса: изменение спроса и поведения покупателей, эффективное управление продвижением, использование ИИ в бизнес-процессах, повышение доверия к продавцу и поиск новых возможностей для роста. В конференции примут участие более 30 спикеров с экспертизой в e-commerce, финтехе, аналитике, ретейле и предпринимательстве. Среди них — управляющий директор Авито Работы Антон Уваров, основатель агентства bQ Group, автор канала «Бескромный», лектор ВШЭ Дмитрий Бескромный, руководитель T-Data в Т-Банке Максим Савченко, а также топ-менеджеры Авито и действующие предприниматели. В интервью «Зовите CEO!» управляющий партнер Авито Иван Гуз расскажет о развитии платформы и новых опциях для предпринимателей.

Отдельную часть программы составит живой опыт самих продавцов. В паблик-токе «Как продают на Авито: истории о решениях, ошибках и результате» предприниматели расскажут, какие решения помогли им расти и какие ошибки привели к потерям. В «Предпринимательском блице» участники вместе с экспертами разберут реальные бизнес-ситуации: почему продвижение не всегда приводит к продажам, где теряется прибыль и что мешает покупателю дойти до сделки. «В этом году мы сфокусировали программу на том, что напрямую влияет на результат продавца: спросе, юнит-экономике, ассортименте, продвижении и масштабировании. Для нас важно, чтобы участники могли сверить свои решения с данными рынка, напрямую задать вопросы команде Авито и найти новые возможности для развития бизнеса», — рассказал коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли. Вести конференцию будут телеведущий Антон Комолов и популярный шоумен Владимир Маркони. Офлайн-гости смогут принять участие в розыгрыше до 1 млн бонусов, которые можно использовать для оплаты услуг продвижения на Авито. Победителей определят случайным образом среди участников. По данным Авито, число продавцов на российских цифровых платформах во II квартале 2026 года выросло на 20,5% год к году и превысило 1,5 млн. При этом 51% сделок на классифайде происходит за пределами населенного пункта продавца, а 37% — за пределами его региона. Это показывает, что онлайн-платформы дают бизнесу возможность выходить за рамки локального спроса и находить покупателей по всей стране.