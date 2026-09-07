В Сочи закрывшийся отель Green Flow остался должен сотрудникам деньги. Курорт «Роза Хутор» обещает помочь

Через два с половиной месяца Евгении выплатили только около 35% от причитающейся суммы. Отель остался должен ей больше 80 тыс. рублей.

Как рассказала паблику бывшая сотрудница Green Flow Евгения, она около двух лет работала в отеле администратором-кассиром. В июне девушка уволилась, однако окончательный расчет не получила. По ее словам, в гостинице объяснили задержку финансовыми проблемами и попросили подождать.

7 сентября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил , что бывшие сотрудники отеля Green Flow на курорте «Роза Хутор» заявили о многомесячных задержках зарплаты. По их словам, после закрытия гостиницы часть работников так и не получила причитающиеся выплаты.

В конце августа Green Flow, расположенный в Горной Олимпийской деревне, прекратил работу. В прощальной публикации сотрудники гостиницы не сообщили о причинах закрытия. Бывшие работники утверждают, что собственник обанкротил управляющую компанию отеля. При этом значительная часть персонала уволилась еще в июне, а многие сотрудники, по их словам, до сих пор не получили заработанные деньги. В некоторых случаях сумма задолженности превышает 100 тыс. рублей.

Евгения также рассказала, что обращалась в трудовую инспекцию и прокуратуру Краснодарского края, однако добиться выплаты задолженности ей пока не удалось.

На ситуацию отреагировал курорт «Роза Хутор». В администрации подчеркнули, что Green Flow является самостоятельным объектом. Сейчас отель находится в процессе смены управляющей компании.

В «Роза Хутор» подтвердили, что курорту известно о ситуации с задержками выплат сотрудникам Green Flow. Кроме того, в адрес курорта поступали жалобы гостей на снижение качества обслуживания в гостинице.

«Ранее «Роза Хутор» уже подключался к решению вопросов, связанных с размещением гостей Green Flow. В результате руководством и командой Green Flow были приняты меры для стабилизации работы ключевых служб отеля. С 1 сентября курорт обеспечил размещение гостей Green Flow в пятизвездочном отеле Rosa Springs, а также предоставил возможность пользоваться рядом сервисов «Роза Хутор», включая канатные дороги и пляжную инфраструктуру», — заявили в администрации курорта.

В ближайшее время руководство курорта планирует встретиться с бывшими сотрудниками Green Flow, которые не получили причитающиеся выплаты и в результате закрытия гостиницы остались без работы. Также запланирована встреча с командой отеля.

В «Роза Хутор» заявили, что намерены разобраться в ситуации и определить, какую помощь курорт может оказать для ее разрешения. Руководство готово предоставить консультационную и экспертную поддержку менеджменту Green Flow и сотрудникам.