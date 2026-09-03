Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-3 лучших дебетовок с кешбэком на школьные товары

Карта «Прибыль» банка Уралсиб вошла в рейтинг лучших дебетовок с повышенным кешбэком в категориях, актуальных в преддверии учебного года

Исследование подготовил портал Банки.ру. Продукт занял третье место в рейтинге в числе других участников с максимальным количеством баллов за возможности, которые предлагает карта. В исследовании участвовали карты «Мир» российских розничных банков из топ-30 по активам и обслуживающих физлица (на 1 июля 2026 года) — универсальные, не являющиеся премиальными или кобрендинговыми, которые доступны для оформления совершеннолетним новым клиентам банка, не относящимся к льготным категориям с условиями на 24 августа 2026 года.

Карты в итоговой рейтинговой таблице ранжировались по сумме баллов, в которой учитывались оценки по нескольким ключевым показателям: возможность и условия бесплатного обслуживания и выпуска карты, доступность моментального выпуска и наличие цифрового формата, возможность оформления на Банки.ру, а также получения кешбэка хотя бы в одной из таких категорий, как «Детские товары», «Одежда и обувь», «Маркетплейсы», «Спорттовары», «Обучение и образование», «На все покупки». «Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба. Он сочетает кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 12% годовых (при покупках от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Узнать подробности о карте «Прибыль» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб продлил акцию с кешбэком 35% по бизнес-картам.