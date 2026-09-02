В Краснодарском драмтеатре состоится премьера спектакля «Тигр»
Театр драмы представит вторую премьеру сезона. Спектакль пройдет на новой площадке — арт-кафе (16+)
Краснодарский театр драмы имени Горького анонсировал на 5, 6 и 8 сентября премьерные показы спектакля «Тигр». В основе постановки лежит пьеса Полины Коротыч.
Режиссером выступила Александра Никитина. Главные роли исполнили Татьяна Башкова и Виталий Борисов.
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С пьесой «Тигр» режиссерка участвовала в лаборатории «Отцы и дети», которая состоялась в мае. После разборов и репетиций проект превратился в полноценную репертуарную постановку.
Спектакль посвящен теме природы любви в самом широком смысле этого выражения.
«Тигр» станет первым в репертуаре новой площадки — арт-кафе. Зрители будут смотреть постановку в ламповом пространстве за круглыми столами.
Напомним, Краснодарский театр драмы открыл сезон спектаклем «Земля Эльзы» режиссера Филиппа Гуревича.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 5 и 6 сентября состоится премьера спектакля «Теснота» по мотивам рассказов Михаила Зощенко.