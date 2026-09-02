В Краснодарском драмтеатре состоится премьера спектакля «Тигр»

Краснодарский театр драмы имени Горького анонсировал на 5, 6 и 8 сентября премьерные показы спектакля «Тигр». В основе постановки лежит пьеса Полины Коротыч.

Как менялась «Гроза» на краснодарской сцене:

С пьесой «Тигр» режиссерка участвовала в лаборатории «Отцы и дети», которая состоялась в мае. После разборов и репетиций проект превратился в полноценную репертуарную постановку.

Спектакль посвящен теме природы любви в самом широком смысле этого выражения.

«Тигр» станет первым в репертуаре новой площадки — арт-кафе. Зрители будут смотреть постановку в ламповом пространстве за круглыми столами.

Напомним, Краснодарский театр драмы открыл сезон спектаклем «Земля Эльзы» режиссера Филиппа Гуревича.