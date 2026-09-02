На «Роза Хутор» пройдут «Дни школьника». Билеты для детей будут стоить 550 рублей

Приобрести билеты по акционной стоимости можно будет в центральных кассах «Роза Хутор». Родителям необходимо предъявить электронную информационную афишу акции, которую можно получить в школе, а также документ с регистрацией или справку, подтверждающую обучение ребенка в Сочи, Краснодарском крае либо Абхазии. Для организованных школьных групп учебному заведению нужно заранее направить заявку на электронную почту sales@rosakhutor.ru .

В дни акции для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно прогулочный билет на все открытые канатные дороги курорта и посещение Музея археологии будет стоить 550 рублей. Для совершеннолетних гостей также предусмотрен специальный тариф — 1550 рублей. При этом детям до 18 лет разрешено пользоваться канатными дорогами только в сопровождении взрослых.

«Роза Хутор» подготовил специальную акцию для школьников и их родителей. 12, 13, 19 и 20 сентября на горном курорте пройдут «Дни школьника». В этом году воспользоваться специальными условиями смогут учащиеся из Сочи и Краснодарского края, а также впервые — школьники из Республики Абхазия. Благодаря акциям провести день в горах всей семьей можно будет с экономией более 50%.

Дополнительные скидки будут действовать и на популярные развлечения курорта. В дни «Дней школьника» дети и взрослые смогут получить скидку до 50% на катание на аттракционе «Родельбан», посещение веревочного Йети-парка, прокат велосипедов и веломобилей. Также дешевле можно будет приобрести сувениры в Музее археологии и товары фирменного магазина «Роза Хутор», а также посетить парк альпак «Пача Мама».

Для школьников из Краснодарского края предусмотрен и более выгодный вариант поездки до курорта. Добраться до «Роза Хутор» можно на электропоезде «Ласточка» из Адлера, Сочи или Лазаревского по льготному тарифу. Чтобы воспользоваться скидкой на проезд, в железнодорожной кассе необходимо предъявить справку из школы.

Для тех, кто захочет задержаться в горах дольше одного дня, на курорте предлагают комбинированные туры. Экономия по некоторым предложениям достигает 30%.

Один из вариантов — тур «Горы без границ». В программу входит проживание в отеле сроком от двух до восьми ночей, а также безлимитные прогулочные билеты на канатные дороги на весь период проживания. Такой формат подойдет семьям, которые хотят провести несколько дней в горах во время осенних каникул. Особенно интересным временем для поездки называют октябрь, когда горные склоны окрашиваются в осенние цвета.

Стоимость тура «Горы без границ» в октябре начинается от 8 140 рублей на одного человека при размещении вдвоем в течение пяти дней.

Еще один вариант — программа «Золотая осень». Она рассчитана на проживание от двух до шести ночей и включает прогулочный билет и целый набор развлечений. В пакет входят экскурсия по курорту с гидом, катание на родельбане для гостей старше 7 лет, посещение Музея археологии, интерактивная игра «Сотвори свои миры», прохождение маршрута в веревочном Йети-парке, детские программы «Школа выживания» и «Я иду в поход».

Кроме того, участникам тура предоставляют велосипед напрокат и безлимитную парковку. Таким образом, школьники и их родители смогут не только воспользоваться сентябрьскими скидками, но и запланировать полноценную семейную поездку в горы уже на осенние каникулы.