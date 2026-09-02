Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Банк Уралсиб вошел в рейтинг по объемам ипотечного кредитования за первые семь месяцев 2026 года

Исследование подготовили эксперты «Русипотеки». Всего с января по июль Уралсиб выдал кредитов на 24,8 млрд рублей.

Кроме того, за указанный период банк вошел в топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке (9 млрд рублей) и величине ипотечного портфеля на 1 августа 2026 года (163,7 млрд рублей). Также по итогам семи месяцев 2026 года Уралсиб занял шестое место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

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По итогам семи месяцев банк увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам более чем в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19,2 млрд рублей. Доля собственных программ в общем объеме сегодня составляет 78%, при этом чаще всего клиенты выбирают кредиты на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 кредиток с максимальным льготным периодом.

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