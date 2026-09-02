От казачества до кинематографа: в Ростовской области открылись офисы Сбера, отражающие культурный код региона

Ростовская область

Распечатать

  • Отделение Сбера в Новочеркасске © Фото Евгения Чистякова, предоставлено пресс-службой Сбера
    Отделение Сбера в Новочеркасске © Фото Евгения Чистякова, предоставлено пресс-службой Сбера

За два года в регионе появились три тематических офиса, концепции которых отражают местные традиции и знаковые имена

Сбер занимается проектами, связанными с культурным наследием народов России, уже десять лет. Современные технологии позволяют по-новому рассказывать о традициях: знакомить людей с национальными костюмами и орнаментами, сохранять исчезающие языки и вовлекать новую аудиторию в разговор о культуре родных мест. Как отметили эксперты в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), подобные проекты с собственными уникальными смыслами особенно востребованы в креативной экономике.

Читайте также:

В Ростовской области этот подход эффективно работает на практике: за последние два года в регионе открылись три тематических офиса, интерьеры и концепции которых отражают местные традиции и знаковые имена.

Проект стартовал в Новочеркасске — столице донского и мирового казачества. В отделении представлена экспозиция, знакомящая клиентов с бытом и традициями казаков. Второй офис появился в Таганроге и посвящен великому писателю Антону Чехову: в пространство банка интегрированы карта памятных мест, портрет, цитаты и QR-код на аудиокниги писателя. Третий тематический офис торжественно открыли в Таганроге в 130-летний юбилей Фаины Раневской. Пространство украсили картой города, связанной с жизнью актрисы, тематическими постерами и колоннами с кадрами из культовых кинолент с участием Раневской.

«Открытие тематических офисов — хороший пример того, как современные технологии и уважение к традициям могут идти рука об руку, создавая уникальный опыт для клиентов. Приходя в новые офисы, жители и гости региона могут не только решить финансовые вопросы, но и прикоснуться к истории донского казачества, литературному и театральному наследию. Так обычный поход в банк превращается в маленькое культурное путешествие», — отмечает управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Как писали Юга.ру, краснодарский историк выпустил путеводитель по «местам памяти» кубанского казачества.

История Казачество Культурное наследие Ростовская область Сбербанк

Новости

В Краснодаре школьники из ЖК «Дыхание» встретили утро 1 сентября в очереди на автобусы
Корейский обогнал китайский: Краснодар вошел в топ-3 городов по числу языковых школ
В Краснодаре задержали бывшего замначальника полиции краевого МВД
В Краснодаре 2 сентября работают 79 заправок. Публикуем адреса
До +32 °C в Краснодаре и грозы на побережье: какая погода будет на Кубани в середине недели
Осеннее равноденствие, «Урожайная Луна» и затмения. Что увидят жители Кубани в небе в сентябре

Лента новостей

19 погибших за август, большинство — дети
Вчера, 18:25
19 погибших за август, большинство — дети
Итоги самых смертоносных атак БПЛА на Краснодарский край
Девочка с колокольчиком и День знаний
Вчера, 05:55
Девочка с колокольчиком и День знаний
Как кубанский педагог Брюховецкий придумал главные школьные традиции страны
«Потерпеть две недели»
Вчера, 14:23
«Потерпеть две недели»
Мэр Краснодара отказался переводить учеников недостроенной школы на дистанционное обучение

Реклама на сайте