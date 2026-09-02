От казачества до кинематографа: в Ростовской области открылись офисы Сбера, отражающие культурный код региона

За два года в регионе появились три тематических офиса, концепции которых отражают местные традиции и знаковые имена

Сбер занимается проектами, связанными с культурным наследием народов России, уже десять лет. Современные технологии позволяют по-новому рассказывать о традициях: знакомить людей с национальными костюмами и орнаментами, сохранять исчезающие языки и вовлекать новую аудиторию в разговор о культуре родных мест. Как отметили эксперты в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), подобные проекты с собственными уникальными смыслами особенно востребованы в креативной экономике.

В Ростовской области этот подход эффективно работает на практике: за последние два года в регионе открылись три тематических офиса, интерьеры и концепции которых отражают местные традиции и знаковые имена.

Проект стартовал в Новочеркасске — столице донского и мирового казачества. В отделении представлена экспозиция, знакомящая клиентов с бытом и традициями казаков. Второй офис появился в Таганроге и посвящен великому писателю Антону Чехову: в пространство банка интегрированы карта памятных мест, портрет, цитаты и QR-код на аудиокниги писателя. Третий тематический офис торжественно открыли в Таганроге в 130-летний юбилей Фаины Раневской. Пространство украсили картой города, связанной с жизнью актрисы, тематическими постерами и колоннами с кадрами из культовых кинолент с участием Раневской.