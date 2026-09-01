Начинающих дизайнеров и UX-специалистов приглашают подать заявки на годовой оплачиваемый Avito Design Bootcamp

Вся Россия

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  • © Фото magnific с сайта https://www.magnific.com
    © Фото magnific с сайта https://www.magnific.com

На протяжении всей программы наставники будут регулярно давать обратную связь и поддерживать профессиональное развитие

Авито приглашает начинающих дизайнеров продукта, коммуникационных дизайнеров, UX-исследователей и UX-редакторов принять участие на Avito Design Bootcamp. Программа подойдет специалистам с базовыми навыками в выбранном направлении и готовностью работать полный рабочий день. Набор продлится до 6 сентября 2026 года.

Участники с первых дней будут работать над реальными задачами вместе с опытными экспертами и смогут вырасти с уровня стажера до middle-специалиста. Те, кто покажет лучшие результаты, смогут продолжить карьеру в компании.

Годовая программа буткемпа с официальным трудоустройством в Авито оплачивается. Кроме того, компания предоставит технику, компенсирует питание и откроет доступ к внутренним образовательным материалам и профессиональному сообществу.

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Отбор проходит в несколько этапов:

  • заявка с резюме и портфолио (для части треков),
  • тестовое задание, приближенное к реальным задачам Авито,
  • два интервью — с HR и с командой,
  • оффер на буткемп в случае успешного прохождения предыдущих этапов.

Как рассказала руководитель направления по работе с молодежью в Авито Татьяна Сёмина, компания регулярно предлагает молодым специалистам возможности для старта и развития в профессии: «В основе Design Bootcamp — полноценная работа в дизайн-команде Авито. С первого дня участники включаются в задачи бизнеса и отвечают за результат вместе с командой. За год под руководством опытных наставников они перенимают экспертизу команды, получают постоянную обратную связь и учатся принимать решения в реальных продуктовых условиях».

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Авито Дизайн интересная профессия Работа

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