Начинающих дизайнеров и UX-специалистов приглашают подать заявки на годовой оплачиваемый Avito Design Bootcamp
На протяжении всей программы наставники будут регулярно давать обратную связь и поддерживать профессиональное развитие
Авито приглашает начинающих дизайнеров продукта, коммуникационных дизайнеров, UX-исследователей и UX-редакторов принять участие на Avito Design Bootcamp. Программа подойдет специалистам с базовыми навыками в выбранном направлении и готовностью работать полный рабочий день. Набор продлится до 6 сентября 2026 года.
Участники с первых дней будут работать над реальными задачами вместе с опытными экспертами и смогут вырасти с уровня стажера до middle-специалиста. Те, кто покажет лучшие результаты, смогут продолжить карьеру в компании.
Годовая программа буткемпа с официальным трудоустройством в Авито оплачивается. Кроме того, компания предоставит технику, компенсирует питание и откроет доступ к внутренним образовательным материалам и профессиональному сообществу.
Читайте также:
Отбор проходит в несколько этапов:
- заявка с резюме и портфолио (для части треков),
- тестовое задание, приближенное к реальным задачам Авито,
- два интервью — с HR и с командой,
- оффер на буткемп в случае успешного прохождения предыдущих этапов.
Как рассказала руководитель направления по работе с молодежью в Авито Татьяна Сёмина, компания регулярно предлагает молодым специалистам возможности для старта и развития в профессии: «В основе Design Bootcamp — полноценная работа в дизайн-команде Авито. С первого дня участники включаются в задачи бизнеса и отвечают за результат вместе с командой. За год под руководством опытных наставников они перенимают экспертизу команды, получают постоянную обратную связь и учатся принимать решения в реальных продуктовых условиях».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре зарплата на крупных предприятиях впервые превысила 100 тысяч рублей.