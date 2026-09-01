Начинающих дизайнеров и UX-специалистов приглашают подать заявки на годовой оплачиваемый Avito Design Bootcamp

На протяжении всей программы наставники будут регулярно давать обратную связь и поддерживать профессиональное развитие

Авито приглашает начинающих дизайнеров продукта, коммуникационных дизайнеров, UX-исследователей и UX-редакторов принять участие на Avito Design Bootcamp. Программа подойдет специалистам с базовыми навыками в выбранном направлении и готовностью работать полный рабочий день. Набор продлится до 6 сентября 2026 года.

Участники с первых дней будут работать над реальными задачами вместе с опытными экспертами и смогут вырасти с уровня стажера до middle-специалиста. Те, кто покажет лучшие результаты, смогут продолжить карьеру в компании.

Годовая программа буткемпа с официальным трудоустройством в Авито оплачивается. Кроме того, компания предоставит технику, компенсирует питание и откроет доступ к внутренним образовательным материалам и профессиональному сообществу.