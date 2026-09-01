Уралсиб продлил акцию с кешбэком 35% по бизнес-картам

Банк Уралсиб продлил акцию «Капитальный кешбэк» с кешбэком 35% за покупки по бизнес-картам в категориях «Маркетплейсы» и «Стройматериалы и ремонт»*

В акции «Капитальный кешбэк» принимают участие новые и действующие** бизнес-клиенты Уралсиба — при покупках по бизнес-карте на общую сумму от 50 тыс. рублей в месяц в период проведения акции.

Акция проводится с 1 сентября по 31 декабря 2026 года включительно. Один участник может получить кешбэк до 5 тыс. рублей включительно. Выплата денежного вознаграждения осуществляется до конца месяца, следующего за отчетным периодом.

Узнать подробности об акции, а также о тарифах по бизнес-картам можно на сайте и по телефону 8 800-700-77-16 .

*МСС 5300, 5964, 5262, 3990, 3991, 0780,1520,1711,1731,1740,1750,1761,1771, 1799, 2842, 5039, 5051, 5072, 5074, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5261, 5712, 5713, 5714, 5718, 7692. Кэшбэк по МСС 3990 начисляется в зависимости от сервиса Яндекса, по МСС 3991 — в зависимости от сервиса Сбера.

** Если клиент открыл первый карточный счет с 1 июня до 31 августа 2026 года включительно и в дату старта акции не совершил ни одной расходной операции с использованием бизнес-карты.