Сбер запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса

Вся Россия

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  • © Фото wirestock с сайта https://www.magnific.com
    © Фото wirestock с сайта https://www.magnific.com

Теперь платежи по внешнеторговым контрактам занимают несколько минут вместо дней

Сбер предложил своим корпоративным клиентам, которые ведут ВЭД, удобные трансграничные платежи в криптовалюте. Платеж с одного криптокошелька на другой проходит за пару минут. Ограничений по минимальной сумме платежа нет. Средняя стоимость сделки составляет 0,3%, что дешевле традиционных инструментов. Документация для банков и валютного контроля формируется автоматически во время транзакции.

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Платежи в криптовалюте по международным контрактам широко распространены в странах Евросоюза, а также в Великобритании, Гонконге, ОАЭ, Иране, Японии, Турции и пр.

Как отметил в ходе XI Восточного экономического форума первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, для российского бизнеса международные расчеты в криптовалюте — это ускорение платежей, новые рынки и партнеры, прежде недоступные из-за ограничений: «Пилотный проект, который ЦБ проводил с сентября 2024 года в экспериментальном правовом режиме, показал востребованность таких решений. Сейчас закон о регулировании криптовалют вступил в силу, и мы ожидаем высокий спрос на новый инструмент».

Как писали Юга.ру, 3 сентября в Краснодаре пройдет масштабный «Бизнес-Фест» для предпринимателей.

Бизнес-сообщество Деньги Криптовалюта Международное сотрудничество Сбербанк Торговля Экономика

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