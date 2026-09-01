Сбер запустил международные расчеты в криптовалюте для бизнеса

Сбер предложил своим корпоративным клиентам, которые ведут ВЭД, удобные трансграничные платежи в криптовалюте. Платеж с одного криптокошелька на другой проходит за пару минут. Ограничений по минимальной сумме платежа нет. Средняя стоимость сделки составляет 0,3%, что дешевле традиционных инструментов. Документация для банков и валютного контроля формируется автоматически во время транзакции.

Платежи в криптовалюте по международным контрактам широко распространены в странах Евросоюза, а также в Великобритании, Гонконге, ОАЭ, Иране, Японии, Турции и пр.

Как отметил в ходе XI Восточного экономического форума первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, для российского бизнеса международные расчеты в криптовалюте — это ускорение платежей, новые рынки и партнеры, прежде недоступные из-за ограничений: «Пилотный проект, который ЦБ проводил с сентября 2024 года в экспериментальном правовом режиме, показал востребованность таких решений. Сейчас закон о регулировании криптовалют вступил в силу, и мы ожидаем высокий спрос на новый инструмент».