Прибыль банка Уралсиб за первое полугодие по МСФО составила 6,5 млрд рублей
Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 6,5 млрд рублей
Активы Уралсиба за указанный период составили 789,9 млрд рублей, а собственные средства (капитал) — 114,7 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.
В 2026 году Уралсиб продолжил реализовывать стратегию развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов — ему присвоены рейтинги высокого уровня от ключевых российских агентств: АКРА — А (RU) со стабильным прогнозом, НКР — A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» — ruА со стабильным прогнозом.
Как писали Юга.ру, вклад Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга самых выгодных депозитов в юанях.
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