Прибыль банка Уралсиб за первое полугодие по МСФО составила 6,5 млрд рублей

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие 2026 года, согласно которой прибыль банка составила 6,5 млрд рублей

Активы Уралсиба за указанный период составили 789,9 млрд рублей, а собственные средства (капитал) — 114,7 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

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В 2026 году Уралсиб продолжил реализовывать стратегию развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов — ему присвоены рейтинги высокого уровня от ключевых российских агентств: АКРА — А (RU) со стабильным прогнозом, НКР — A+.ru со стабильным прогнозом, «Эксперт РА» — ruА со стабильным прогнозом.

Как писали Юга.ру, вклад Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга самых выгодных депозитов в юанях.

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