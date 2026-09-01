Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 кредиток с максимальным льготным периодом

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Карта банка Уралсиб вошла в августовский рейтинг лучших кредиток с максимальным льготным периодом

Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили текущие условия кредиток в линейках российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей на 1 июля 2026 года и собрали наиболее выгодные предложения.

При составлении исследования эксперты учли:

  • длительность льготного периода и правила его действия;
  • минимальную ставку кредитования вне льготного периода;
  • процентные ставки и их диапазон;
  • полную стоимость кредита (ПСК);
  • лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период;
  • стоимость выпуска и годового обслуживания карты;
  • размер кешбэка в процентах;
  • лимит бонусов в программе лояльности.

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Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,2 раза.

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