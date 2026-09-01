Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в топ-10 кредиток с максимальным льготным периодом
Карта банка Уралсиб вошла в августовский рейтинг лучших кредиток с максимальным льготным периодом
Рейтинг подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили текущие условия кредиток в линейках российских банков из топ-100 по размерам кредитных портфелей на 1 июля 2026 года и собрали наиболее выгодные предложения.
При составлении исследования эксперты учли:
- длительность льготного периода и правила его действия;
- минимальную ставку кредитования вне льготного периода;
- процентные ставки и их диапазон;
- полную стоимость кредита (ПСК);
- лимит кредитования и размер минимального платежа в льготный период;
- стоимость выпуска и годового обслуживания карты;
- размер кешбэка в процентах;
- лимит бонусов в программе лояльности.
«120 дней на максимум» — флагманская карта банка Уралсиб с льготным периодом кредитования до 120 дней, бесплатным обслуживанием и снятием наличных без комиссии. Также по ней доступен кешбэк до 30% за покупки у партнеров. Карту можно заказать онлайн и получить курьерской доставкой. Либо оформить цифровую, получив в день заявки после подписания документов.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия кредитования по карте «120 дней на максимум» опубликованы на сайте. Узнать подробнее о кредитных картах можно по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Уралсиба.
Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,2 раза.
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