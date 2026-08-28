Кубанские подростки оказались в лидерах антирейтинга по количеству полученных звонков и сообщений от мошенников

Наиболее уязвимой возрастной группой в первом полугодии стали дети 11–14 лет — на них пришлось 42,5% зафиксированных случаев

Наиболее уязвимой возрастной группой являются дети 11–14 лет: на них приходится 42,5% зафиксированных случаев. Доля подростков 15–17 лет — 36,8%, детей 6–10 лет — 20,7%. Чаще всего мошенники звонят в будни с 10:00 до 12:00 — время, когда ребенок находится без непосредственного контроля родителей и может самостоятельно ответить на звонок.

МТС и компания Positive Technologies провели совместное исследование по цифровой безопасности детей в канун нового учебного года. Несовершеннолетние жители Краснодарского края заняли второе место в антирейтинге после подростков Москвы и Московской области. За первое полугодие они получили наибольшее по России количество нежелательных звонков и обращений через интернет.

Главный метод воздействия на детей — игровой: в 36,4% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Еще 27,3% строятся на желании ребенка «спасти родителей», 18,2% — «спасти себя», 7,6% — на предложениях нелегального заработка. При этом ребенок часто становится не конечной целью злоумышленников, а способом получить доступ к банковским картам, аккаунтам и другим данным родителей.

Для подростков отдельным риском становится дропперство — предложение «легкой подработки», которое на деле сводится к просьбе предоставить карту, принять и перевести чужие деньги за процент.

В большинстве случаев на детей воздействуют через звонки:

представляются сотрудниками операторов связи,

предлагают инвестиции и дополнительный доход,

звонят от имени госорганов,

обращаются от имени соцслужб,

выдают себя за сервисы доставки.

Перед началом учебного года злоумышленники адаптируют схемы под школьную повестку, и в зоне риска оказываются не только дети, но и их родители. Злоумышленники создают фишинговые магазины школьных товаров, поддельные страницы электронных дневников, рассылают сообщения о несуществующих выплатах к 1 сентября, имитируют сборы в родительских чатах, а также предлагают записать ребенка в фейковые кружки, секции или к репетиторам с предоплатой. На фоне множества обычных задач в этот период мошенническую просьбу перевести деньги или подтвердить данные легче принять за настоящую.

«Даже взрослые не всегда способны сохранять критическое мышление при общении с мошенниками. Они разыгрывают целые спектакли, поэтому ребенку достаточно легко стать жертвой обмана. В случае с детьми точно требуется особый подход и детский тариф, который фильтрует и блокирует весь нежелательный контент, в том числе с помощью ИИ», — прокомментировал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.