Авито Авто: дилеры продают только 20% автомобилей с пробегом в России
Эксперт поделился статистикой продаж, а также рассказал о трендах и перспективах рынка подержанных автомобилей
Дилеры сегодня продают лишь 20% автомобилей с пробегом в России — на развитых рынках эта доля достигает 60%, при этом всего объявлений на рынке около 6 млн. О трендах и перспективах отрасли в интервью Forbes рассказал старший управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.
Во вторичный сегмент активно выходят бренды из Китая — за первую половину 2026 года спрос вырос на 30%, а их доля достигла 6%, что вдвое больше, чем три года назад. Доля российских брендов выросла с 20–25% в начале 2025 года до 40% летом 2026 года, тогда как доля китайских марок снизилась с 60% до 48%.
Путь покупателя начинается с интернета и классифайдов: 78% пользователей ищут новую машину в сети, и среди покупателей автомобилей с пробегом этот показатель достигает 88%. При этом 40% участников исследования «Авито Авто» признались, что процесс покупки вызывает у них тревогу, поэтому решающим фактором становится прозрачность сделки и доверие к продавцу.
Тех, кто планирует купить б/у автомобиль в кредит, пока не так много (31%) — из-за отсутствия кредитов на сделки между частными лицами. Покупатели либо переплачивали по дорогому потребкредиту, либо выбирали машину исходя из возможностей. В этом году «Авито Авто» совместно с банками-партнерами запустил целевые автокредиты на автомобили с пробегом от собственника — их можно оформить прямо в карточке объявления за несколько минут.
Финальный этап сделки чаще всего остается офлайн, несмотря на цифровизацию: 57% пользователей готовы пройти большую часть пути дистанционно, но завершить его хотят при личной встрече с продавцом. Так, продажи через сервис «Селект», совмещающий онлайн-подбор и офлайн-покупку у дилера, за год выросли вдвое, что показывает — такой сценарий пользовательского пути очень востребован сегодня.
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На дилеров в сегменте автомобилей с пробегом приходится 20% из 6 млн предложений. На развитых рынках доля достигает 60%, так что потенциал роста большой. Вотяков отмечает, что Авито выступает здесь как связующее звено между покупателем, который выбирает автомобиль онлайн, и дилером, который завершает сделку офлайн: «Наша стратегическая цель — сделать рынок профессиональным и безопасным, дав дилеру управляемую и предсказуемую экономику, а не только трафик».
Успех в новой модели рынка зависит от использования сервисов, автоматизирующих основные процессы. По словам Вотякова, сейчас дилеры конкурируют не только за трафик, но и за весь путь клиента: «Побеждают те, кто дает ему максимум информации, помогает с финансированием, ведет сделку под ключ. Часть дилеров уже так и работает: подключают мессенджеры и чат-боты, встраивают проверки и финансирование в сделку, управляют воронкой на данных».
Отдельный слой такой инфраструктуры составляют инструменты на основе искусственного интеллекта. Они помогают выявлять горячие лиды, проводить аудит трафика и берут на себя рутинные процессы, например оценку состояния автомобиля.
«Для нас целевой опыт покупателя — путь, где он принимает решение и проверяет все онлайн, приезжает к дилеру подготовленным и уверенным в сделке. Мы не заменим бизнес дилера, но постараемся устранить максимум рисков и издержек покупателя», — добавляет Кирилл Вотяков.
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