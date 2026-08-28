Авито Авто: дилеры продают только 20% автомобилей с пробегом в России

Дилеры сегодня продают лишь 20% автомобилей с пробегом в России — на развитых рынках эта доля достигает 60%, при этом всего объявлений на рынке около 6 млн. О трендах и перспективах отрасли в интервью Forbes рассказал старший управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.

Во вторичный сегмент активно выходят бренды из Китая — за первую половину 2026 года спрос вырос на 30%, а их доля достигла 6%, что вдвое больше, чем три года назад. Доля российских брендов выросла с 20–25% в начале 2025 года до 40% летом 2026 года, тогда как доля китайских марок снизилась с 60% до 48%.

Путь покупателя начинается с интернета и классифайдов: 78% пользователей ищут новую машину в сети, и среди покупателей автомобилей с пробегом этот показатель достигает 88%. При этом 40% участников исследования «Авито Авто» признались, что процесс покупки вызывает у них тревогу, поэтому решающим фактором становится прозрачность сделки и доверие к продавцу.

Тех, кто планирует купить б/у автомобиль в кредит, пока не так много (31%) — из-за отсутствия кредитов на сделки между частными лицами. Покупатели либо переплачивали по дорогому потребкредиту, либо выбирали машину исходя из возможностей. В этом году «Авито Авто» совместно с банками-партнерами запустил целевые автокредиты на автомобили с пробегом от собственника — их можно оформить прямо в карточке объявления за несколько минут.

Финальный этап сделки чаще всего остается офлайн, несмотря на цифровизацию: 57% пользователей готовы пройти большую часть пути дистанционно, но завершить его хотят при личной встрече с продавцом. Так, продажи через сервис «Селект», совмещающий онлайн-подбор и офлайн-покупку у дилера, за год выросли вдвое, что показывает — такой сценарий пользовательского пути очень востребован сегодня.