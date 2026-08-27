Пользователям Автотеки стали доступны данные об истории автомобилей из Казахстана и Беларуси

Сервис проверки истории автомобилей Автотека дополнил отчеты информацией о ранее выполненном кузовном ремонте

В отчетах Автотеки появились данные о расчетах стоимости кузовного ремонта, проведенного в Казахстане и Беларуси. Сведения доступны в разделе «Происшествия». Пользователь может увидеть дату расчета, зафиксированные повреждения, предполагаемый объем ремонта и его примерную стоимость, а также стоимость запчастей. Информация поможет покупателям получить наиболее полные сведения об истории автомобиля, который эксплуатировался в этих странах или ремонтировался на их территории. Сведения формируются в системе международной компании Аудатэкс на стадии оценки ущерба страховыми компаниями, дилерами, оценщиками и другими профессиональными участниками авторынка при наступлении страхового случая. База обновляется ежедневно, а новые расчеты появляются в Автотеке по мере передачи данных поставщиками.

Для обработки данных Автотека использует ИИ-технологии, для визуализации повреждений — большую языковую модель Авито A-Vibe. Система определяет, какие из 16 частей автомобиля были затронуты, и отмечает их на единой схеме повреждений. Так пользователь может быстрее оценить важную информацию перед осмотром машины. «На российском вторичном рынке регулярно встречаются автомобили, которые ранее эксплуатировались за рубежом. При этом информация о том, что происходило с ними до ввоза в Россию, может быть ограниченной. Партнерство с Аудатэкс позволяет дополнить отчет важными данными», — отметил руководитель направления частных пользователей Авито Авто Андрей Тумкин. «В Казахстане и Беларуси с решениями Аудатэкс работают большинство страховых компаний и их партнеры — станции технического обслуживания и независимые оценщики, поэтому мы располагаем значительным массивом профессиональных калькуляций. Для нас важно, что эта информация становится полезной и будущему владельцу автомобиля», — добавил генеральный директор Аудатэкс Евгений Комаров.

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По данным агентства «АВТОСТАТ», в январе-июле 2026 года в Россию было импортировано почти 7 тысяч легковых автомобилей с пробегом из Беларуси и больше 1 тысячи — из Казахстана. В Автотеке подсчитали, что за год доля автомобилей с историей эксплуатации в этих странах среди проверяемых в сервисе выросла на 12%. При этом в июле более чем в 36 тысячах запрошенных отчетов содержались сведения, связанные с эксплуатацией автомобилей на территории этих стран. Частота упоминаний сведений об эксплуатации автомобиля в отчетах автобрендов, топ-5* в Казахстане и Беларуси:

* Среди всех машин с историей эксплуатации. Казахстан Беларусь Toyota — 32,7% BMW — 30,1% Lexus — 13,7% Mercedes-Benz — 9,7% Mercedes-Benz — 9% Audi — 7,8% Mitsubishi — 6,7% Volkswagen — 6,5% BMW — 4,8% Toyota — 5,2% Автотека объединяет данные более чем 2 тыс. официальных открытых и закрытых источников, чтобы при проверке автомобиля пользователь мог получить больше информации о событиях из его прошлого еще до встречи с продавцом.