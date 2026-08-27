«Доход» Уралсиба вошел в топ-5 рейтинга лучших долгосрочных вкладов

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Вклад «Доход» банка Уралсиб вошел в рейтинг наиболее выгодных вкладов в рублях сроком на один год

Исследование подготовил портал Выберу.ру в августе. Аналитики изучили условия депозитов в российских банках из топ-100 по размерам активов (на 1 июля 2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

При составлении рейтинга эксперты учли:

  • ставку по вкладу;
  • минимальную сумму вклада и его срок;
  • правила начисления процентов, в том числе с возможностью капитализации;
  • доход вкладчика при размещении на долгосрочный депозит 50 тыс. рублей;
  • порядок пополнения и снятия средств;
  • условия досрочного расторжения договора вклада и возможность его дистанционного открытия.

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Сейчас доходность по линейке вкладов вида «Доход» банка Уралсиб варьируется от 8,7% до 13,55% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия «Дохода» онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

Как писали Юга.ру, Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,2 раза.

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