ГК ТОЧНО, «Кубаньстроймаркет» и «Феррони» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

ГК ТОЧНО формирует требования к внешнему виду, комплектации, надежности и срокам поставки дверей. Завод «Феррони» разрабатывает и выпускает продукцию по индивидуальному заказу. «Кубаньстроймаркет» (официальный представитель производителя) отвечает за подбор решений, поставки, логистику, монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

ГК «Феррони» занимает первое место в Европе по объему выпуска входных дверей. Для ГК ТОЧНО это означает соответствие техническому заданию и возможность серийно выпускать двери, разработанные индивидуально для каждого проекта.

«Это партнерство — не только про строительство новых жилых комплексов, а гораздо больше. Это про доверие, качество, которое видно спустя годы. Про решения, за которые не приходится оправдываться. Про дома, в которых будут расти дети, собираться семьи и начинаться новые истории», — прокомментировала исполнительный директор ООО «Феррони Йошкар-Ола» Марина Павлова.



Компания «Кубаньстроймаркет» сегодня занимает первое место на юге России по продажам входных металлических дверей в сегментах B2B и B2C и сотрудничает с ГК ТОЧНО с 2017 года. За это время компании вместе работали над 23 проектами: 15 уже завершили, еще 8 находятся на стадии реализации. Среди них — ЖК «Патрики» и «Первое место» в Краснодаре, «Хозяин морей» в Анапе, «Барса» в Новороссийске, «Светский лес» в Сочи, «Роялта» в Ялте, «Столицыно» в Ростовской области и «Васильевский остров» в Республике Татарстан.

Трехстороннее соглашение охватит все проекты девелопера.



«Три лидера отрасли объединяют усилия в новом стратегическом партнерстве, чтобы вместе создавать пространство для жизни людей, семей и будущих поколений», — отметил гендиректор ООО «Кубаньстроймаркет» Александр Самойленко.