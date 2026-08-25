ГК ТОЧНО, «Кубаньстроймаркет» и «Феррони» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

ГК ТОЧНО, ООО «Кубаньстроймаркет» и ГК «Феррони» заключили трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве. Компании объединят экспертизу, чтобы создавать дверные решения для проектов девелопера и контролировать качество продукции

Документ подписали операционный директор ГК ТОЧНО Сергей Радкевич, гендиректор ООО «Кубаньстроймаркет» Александр Самойленко и исполнительный директор ООО «Феррони Йошкар-Ола» Марина Павлова.

ГК ТОЧНО формирует требования к внешнему виду, комплектации, надежности и срокам поставки дверей. Завод «Феррони» разрабатывает и выпускает продукцию по индивидуальному заказу. «Кубаньстроймаркет» (официальный представитель производителя) отвечает за подбор решений, поставки, логистику, монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание.

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ГК «Феррони» занимает первое место в Европе по объему выпуска входных дверей. Для ГК ТОЧНО это означает соответствие техническому заданию и возможность серийно выпускать двери, разработанные индивидуально для каждого проекта.

«Это партнерство — не только про строительство новых жилых комплексов, а гораздо больше. Это про доверие, качество, которое видно спустя годы. Про решения, за которые не приходится оправдываться. Про дома, в которых будут расти дети, собираться семьи и начинаться новые истории», — прокомментировала исполнительный директор ООО «Феррони Йошкар-Ола» Марина Павлова.

Компания «Кубаньстроймаркет» сегодня занимает первое место на юге России по продажам входных металлических дверей в сегментах B2B и B2C и сотрудничает с ГК ТОЧНО с 2017 года. За это время компании вместе работали над 23 проектами: 15 уже завершили, еще 8 находятся на стадии реализации. Среди них — ЖК «Патрики» и «Первое место» в Краснодаре, «Хозяин морей» в Анапе, «Барса» в Новороссийске, «Светский лес» в Сочи, «Роялта» в Ялте, «Столицыно» в Ростовской области и «Васильевский остров» в Республике Татарстан. 

Трехстороннее соглашение охватит все проекты девелопера.

«Три лидера отрасли объединяют усилия в новом стратегическом партнерстве, чтобы вместе создавать пространство для жизни людей, семей и будущих поколений», — отметил гендиректор ООО «Кубаньстроймаркет» Александр Самойленко.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Новая модель сотрудничества обеспечит ГК ТОЧНО гибкость поставок и позволит ежемесячно корректировать объемы в зависимости от потребностей каждого жилого комплекса. Отгрузка небольшими партиями поможет сократить затраты на хранение и оптимизировать транспортные расходы, а ежедневный мониторинг готовности и оперативный обмен данными — контролировать выполнение заказов на каждом этапе.

«Самое главное для ГК ТОЧНО — клиент и его ожидания: качественный продукт, в котором можно быть уверенным на годы вперед. И залог успеха здесь — надежное стратегическое партнерство с сильными игроками рынка. Такое сотрудничество помогает внедрять лучшие решения и усиливать контроль качества на каждом этапе строительства», — прокомментировал операционный директор ГК ТОЧНО Сергей Радкевич.

Как писали Юга.ру, ЖК «Светский лес» от ГК ТОЧНО стал лидером по продажам на рынке Сочи.

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