ГК ТОЧНО, «Кубаньстроймаркет» и «Феррони» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
ГК ТОЧНО, ООО «Кубаньстроймаркет» и ГК «Феррони» заключили трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве. Компании объединят экспертизу, чтобы создавать дверные решения для проектов девелопера и контролировать качество продукции
Документ подписали операционный директор ГК ТОЧНО Сергей Радкевич, гендиректор ООО «Кубаньстроймаркет» Александр Самойленко и исполнительный директор ООО «Феррони Йошкар-Ола» Марина Павлова.
ГК ТОЧНО формирует требования к внешнему виду, комплектации, надежности и срокам поставки дверей. Завод «Феррони» разрабатывает и выпускает продукцию по индивидуальному заказу. «Кубаньстроймаркет» (официальный представитель производителя) отвечает за подбор решений, поставки, логистику, монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
ГК «Феррони» занимает первое место в Европе по объему выпуска входных дверей. Для ГК ТОЧНО это означает соответствие техническому заданию и возможность серийно выпускать двери, разработанные индивидуально для каждого проекта.
«Это партнерство — не только про строительство новых жилых комплексов, а гораздо больше. Это про доверие, качество, которое видно спустя годы. Про решения, за которые не приходится оправдываться. Про дома, в которых будут расти дети, собираться семьи и начинаться новые истории», — прокомментировала исполнительный директор ООО «Феррони Йошкар-Ола» Марина Павлова.
Компания «Кубаньстроймаркет» сегодня занимает первое место на юге России по продажам входных металлических дверей в сегментах B2B и B2C и сотрудничает с ГК ТОЧНО с 2017 года. За это время компании вместе работали над 23 проектами: 15 уже завершили, еще 8 находятся на стадии реализации. Среди них — ЖК «Патрики» и «Первое место» в Краснодаре, «Хозяин морей» в Анапе, «Барса» в Новороссийске, «Светский лес» в Сочи, «Роялта» в Ялте, «Столицыно» в Ростовской области и «Васильевский остров» в Республике Татарстан.
Трехстороннее соглашение охватит все проекты девелопера.
«Три лидера отрасли объединяют усилия в новом стратегическом партнерстве, чтобы вместе создавать пространство для жизни людей, семей и будущих поколений», — отметил гендиректор ООО «Кубаньстроймаркет» Александр Самойленко.
Новая модель сотрудничества обеспечит ГК ТОЧНО гибкость поставок и позволит ежемесячно корректировать объемы в зависимости от потребностей каждого жилого комплекса. Отгрузка небольшими партиями поможет сократить затраты на хранение и оптимизировать транспортные расходы, а ежедневный мониторинг готовности и оперативный обмен данными — контролировать выполнение заказов на каждом этапе.
«Самое главное для ГК ТОЧНО — клиент и его ожидания: качественный продукт, в котором можно быть уверенным на годы вперед. И залог успеха здесь — надежное стратегическое партнерство с сильными игроками рынка. Такое сотрудничество помогает внедрять лучшие решения и усиливать контроль качества на каждом этапе строительства», — прокомментировал операционный директор ГК ТОЧНО Сергей Радкевич.
Как писали Юга.ру, ЖК «Светский лес» от ГК ТОЧНО стал лидером по продажам на рынке Сочи.