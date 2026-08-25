«Доход» Уралсиба вошел в топ-10 рейтинга лучших годовых вкладов

«Доход» банка Уралсиб вошел в рейтинг наиболее выгодных годовых вкладов в рублях в августе

Исследование подготовил портал Банки.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из топ-100 по объему вкладов физлиц в рейтинге (на 1 июля 2026 года), доступные в базе данного финансового маркетплейса.

Продукты ранжированы по размеру процентной ставки. В исследовании не участвовали вклады, ставка по которым привязана к ключевой ставке Банка России. При наличии у банка двух идентичных вкладов с подходящей под условие ставкой выбор отдавался вкладу с более гибкими условиями, такими как возможность пополнения вклада или онлайн-оформление. Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 13 августа 2026 года.