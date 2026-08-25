«Доход» Уралсиба вошел в топ-10 рейтинга лучших годовых вкладов
«Доход» банка Уралсиб вошел в рейтинг наиболее выгодных годовых вкладов в рублях в августе
Исследование подготовил портал Банки.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из топ-100 по объему вкладов физлиц в рейтинге (на 1 июля 2026 года), доступные в базе данного финансового маркетплейса.
Продукты ранжированы по размеру процентной ставки. В исследовании не участвовали вклады, ставка по которым привязана к ключевой ставке Банка России. При наличии у банка двух идентичных вкладов с подходящей под условие ставкой выбор отдавался вкладу с более гибкими условиями, такими как возможность пополнения вклада или онлайн-оформление. Процентные ставки и условия по вкладам актуальны на 13 августа 2026 года.
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Сейчас доходность по линейке вкладов вида «Доход» Уралсиба варьируется от 8,7% до 13,55% годовых в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия «Доход» онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1 100 дней.
Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.
Как писали Юга.ру, рейтинг привлекательности работодателя банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr.
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