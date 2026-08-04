Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в рейтинг по объемам ипотечного кредитования с января по июнь 2026 года

Аналитическое исследование подготовили эксперты «Русипотеки». Всего за первое полугодие Уралсиб выдал кредитов на 21,7 млрд рублей. Кроме того, за указанный период банк вошел в топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 8,1 млрд рублей, объемам кредитования по программе «Семейной ипотеки» — 4,5 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 1 июля 2026 года — 163,3 млрд рублей. Также по итогам шести месяцев 2026 года Уралсиб занял шестое место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в июне 2026 года в два раза по сравнению с маем — до 5,8 млрд рублей. Объемы выдач за первое полугодие выросли в 1,2 раза к прошлогоднему показателю.

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