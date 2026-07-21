На «Авито» появилась витрина социальных предпринимателей «Больше чем бизнес»

«Авито», Фонд поддержки социальных проектов (ФПСП) и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы запустили на платформе витрину «Больше чем бизнес» — новый инструмент поддержки московского социального предпринимательства. В разделе будут собраны объявления частных детских садов, спортивных секций, творческих кружков, репетиторов и центров развития с официальным статусом «Социальное предприятие», который подтверждается ежегодно. Так родители смогут выбирать проверенного исполнителя с прозрачной и социально ориентированной деятельностью.

Как рассказала директор Фонда Наталья Кремнёва, витрина «Больше чем бизнес» — это возможность для бизнеса заявить о себе как о компании, которая работает не только ради прибыли, но и ради решения важных общественных задач: «Спецпроект на крупнейшей* классифайд-площадке помогает предпринимателям стать ближе к своей аудитории, а покупателям — легко отличать их в общем потоке предложений. Наша задача сделать так, чтобы социальный бизнес стал частью повседневного выбора потребителей, и мы последовательно движемся к этой цели».

Заместитель управляющего директора «Авито» Михаил Рыженков добавил, что верифицированный на площадке бизнес получает на 20% больше заказов, и новый проект призван дать аналогичный эффект соцбизнесу: «Социальная миссия заложена в «Авито» с момента основания площадки как компании в сфере социальной коммерции. По нашим опросам, семь из десяти россиян готовы участвовать в новых форматах взаимопомощи, и наша задача — перевести эту готовность в понятный и удобный формат. Витрина «Больше чем бизнес» для соцпредпринимателей — это дополнительный канал продвижения без затрат на рекламу, а для родителей — простой способ найти проверенного исполнителя».