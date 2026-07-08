«Сначала доверие, и только потом — обороты». Семейная пара с 28-летним опытом совместного бизнеса поделилась секретами успеха

Вся Россия

Распечатать

  • Ольга и Олег Пшеничные © Фото из личного архива Пшеничных, предоставлено пресс-службой Сбера
    Ольга и Олег Пшеничные © Фото из личного архива Пшеничных, предоставлено пресс-службой Сбера

В День семьи, любви и верности Сбер рассказал историю семьи Пшеничных, которые построили успешный бизнес на принципах взаимного доверия

Семья Пшеничных — Олег Александрович и Ольга Александровна — руководители холдинга, который с 1998 года занимается поставкой и обслуживанием профессионального прачечного оборудования. Компания работает с ведущими российскими и зарубежными брендами. За плечами супругов — 28 лет плодотворной работы, три организации в составе холдинга и репутация надежного партнера на рынке.

Идейный вдохновитель и лицо компании — Ольга Александровна. По ее словам, в 1998 году они с мужем без капитала и связей сделали ставку на профессионализм и друг друга, что впоследствии оказалось самым верным решением. «Мы прошли через кризисы, смены технологий и трансформацию рынка, но главное, что помогло нам не просто выстоять, а вырасти в устойчивый холдинг, — это умение слышать другую точку зрения и доверять профессиональному мнению партнера. За эти годы я поняла главное: бизнес строится не на деньгах и контрактах, а на людях и доверии. Сначала — доверие друг к другу, потом — к нам клиентов, и только потом — обороты», — рассказала Ольга Пшеничная.

Читайте также:

Олег Александрович отвечает за стратегию долгосрочного развития. Он анализирует рынок, выстраивает логистику, технический аудит и исполнение контрактов, превращает амбициозные идеи в просчитанные бизнес-решения, обеспечивая устойчивость холдинга.

Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, для Сбера важно поддерживать бизнес, который приносит не только экономический результат, но и значимый социальный эффект: «История семьи Пшеничных — яркий пример того, как общие ценности, профессионализм и поддержка близких позволяют достигать впечатляющих результатов в бизнесе и жизни».

Как писали Юга.ру, весной Авито и Сбер запустили совместную программу для креативных предпринимателей.

Бизнес-сообщество Малый и средний бизнес Сбербанк Семья

Новости

Смерть из дымохода. Экс-директор УК в Геленджике получил 3 года тюрьмы за небезопасную услугу
Автобус Краснодар — Мелитополь загорелся из-за атаки БПЛА. Люди успели эвакуироваться
В Краснодарском крае обстреляли компрессорную станцию «Газпрома»
Дольщицу из Сочи осудили на 7,5 лет за вымогательство. Она отстаивала права жильцов проблемного ЖК
В аэропорту Сочи задерживаются более 140 рейсов. Пассажирам приходится ждать по 30 часов
В Краснодаре стало больше работающих заправок. Где можно купить бензин 8 июля?

Лента новостей

В аэропорту Сочи задерживаются более 140 рейсов
Сегодня, 11:50
В аэропорту Сочи задерживаются более 140 рейсов
Пассажирам приходится ждать по 30 часов
В Краснодаре стало больше работающих заправок
Сегодня, 11:13
В Краснодаре стало больше работающих заправок
Где можно купить бензин 8 июля?
«Скрытое лицо»
Вчера, 15:40
«Скрытое лицо»
В Японском саду парка «Краснодар» появилась новая скульптура

Реклама на сайте