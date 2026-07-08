«Сначала доверие, и только потом — обороты». Семейная пара с 28-летним опытом совместного бизнеса поделилась секретами успеха

Семья Пшеничных — Олег Александрович и Ольга Александровна — руководители холдинга, который с 1998 года занимается поставкой и обслуживанием профессионального прачечного оборудования. Компания работает с ведущими российскими и зарубежными брендами. За плечами супругов — 28 лет плодотворной работы, три организации в составе холдинга и репутация надежного партнера на рынке.

Идейный вдохновитель и лицо компании — Ольга Александровна. По ее словам, в 1998 году они с мужем без капитала и связей сделали ставку на профессионализм и друг друга, что впоследствии оказалось самым верным решением. «Мы прошли через кризисы, смены технологий и трансформацию рынка, но главное, что помогло нам не просто выстоять, а вырасти в устойчивый холдинг, — это умение слышать другую точку зрения и доверять профессиональному мнению партнера. За эти годы я поняла главное: бизнес строится не на деньгах и контрактах, а на людях и доверии. Сначала — доверие друг к другу, потом — к нам клиентов, и только потом — обороты», — рассказала Ольга Пшеничная.