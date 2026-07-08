Обманчивая красота. «Роза Хутор» и Сочинский нацпарк объединились против люпина
В горах Сочи начали войну с инвазивным люпином
На горном курорте «Роза Хутор» стартовала экологическая операция по сдерживанию агрессивного захватчика — люпина многолистного. В борьбу с опасным инвазивным растением включились специалисты Сочинского национального парка. Их цель — защитить уникальное биоразнообразие особо охраняемой природной территории от чужеродного вида, который стремительно вытесняет местные растения.
История вторжения люпина в российскую природу началась с благих намерений. Этот многолетник с яркими свечками-соцветиями завезли в страну как декоративную культуру, способную к тому же обогащать почву азотом. Долгие годы его с удовольствием высаживали в садах и парках. Но, оказавшись в дикой природе, люпин показал свой агрессивный нрав — он начал стремительно захватывать новые территории, не оставляя шансов аборигенным видам.
В горах Сочи первые очаги нехарактерного для этих мест растения заметили в 2017 году. С тех пор люпин, вооруженный мощной корневой системой и способностью производить огромное количество семян, освоил значительные площади и превратился в реальную угрозу для луговых экосистем. Его плотная листва лишает солнечного света местные травы, а бактерии в корнях меняют состав и кислотность почвы, что ведет к полной перестройке природных сообществ. Кроме того, крупные и яркие соцветия привлекают насекомых-опылителей, отвлекая их от местных растений и создавая жесткую конкуренцию за опылителей.
В 2026 году опасность люпина получила официальное признание: его включили в «Черную книгу флоры России» — перечень чужеродных видов, несущих угрозу отечественным экосистемам. Одновременно растение вошло в утвержденный Минприроды список опасных инвазивных видов, борьба с которыми на особо охраняемых природных территориях стала обязательной.
На «Роза Хутор» уже провели первый этап борьбы: выкос люпина в короткий период его цветения, который длится всего полторы недели. Однако этим работа не ограничится. В плане — регулярный мониторинг и ручная прополка захваченных участков, в том числе с привлечением волонтеров. Такой комплексный подход позволит держать распространение агрессивного цветка под контролем и сохранять экосистемы горного Причерноморья.
«Срезание соцветий во время цветения помогает предотвратить размножение и дальнейшее распространение люпина многолистного семенами. Борьба не ограничится только косьбой. Сочинский национальный парк и курорт «Роза Хутор» приступили к разработке многолетней совместной программы по борьбе с опасным растением, в которую войдут и другие мероприятия. Опыт, полученный в ходе реализации программы, будет использоваться и в других пораженных люпином районах», — рассказала заместитель директора Сочинского национального парка по экологическому просвещению Полина Смирнова.
Борьба с люпином многолистным — лишь одно из направлений масштабной экологической работы, которую ведет «Роза Хутор». В сотрудничестве с Сириусом, Сочинским нацпарком и научным сообществом курорт также реализует проект по спасению каштановых лесов от инвазивного вредителя — каштановой орехотворки.
Как писали Юга.ру, на «Роза Хутор» открылось первое в горном кластере Сочи колесо обозрения.