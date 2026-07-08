Обманчивая красота. «Роза Хутор» и Сочинский нацпарк объединились против люпина

На горном курорте «Роза Хутор» стартовала экологическая операция по сдерживанию агрессивного захватчика — люпина многолистного. В борьбу с опасным инвазивным растением включились специалисты Сочинского национального парка. Их цель — защитить уникальное биоразнообразие особо охраняемой природной территории от чужеродного вида, который стремительно вытесняет местные растения.

История вторжения люпина в российскую природу началась с благих намерений. Этот многолетник с яркими свечками-соцветиями завезли в страну как декоративную культуру, способную к тому же обогащать почву азотом. Долгие годы его с удовольствием высаживали в садах и парках. Но, оказавшись в дикой природе, люпин показал свой агрессивный нрав — он начал стремительно захватывать новые территории, не оставляя шансов аборигенным видам.

В горах Сочи первые очаги нехарактерного для этих мест растения заметили в 2017 году. С тех пор люпин, вооруженный мощной корневой системой и способностью производить огромное количество семян, освоил значительные площади и превратился в реальную угрозу для луговых экосистем. Его плотная листва лишает солнечного света местные травы, а бактерии в корнях меняют состав и кислотность почвы, что ведет к полной перестройке природных сообществ. Кроме того, крупные и яркие соцветия привлекают насекомых-опылителей, отвлекая их от местных растений и создавая жесткую конкуренцию за опылителей.