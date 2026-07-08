Агентство НКР подтвердило рейтинг Уралсиба на уровне A+.ru со «Стабильным» прогнозом

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • Уралсиб © Фото пресс-службы банка Уралсиб
    Уралсиб © Фото пресс-службы банка Уралсиб

Рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне A+.ru со «Стабильным» прогнозом

Эксперты агентства отметили сильные рыночные позиции и высокую диверсификацию бизнеса Уралсиба, достаточность капитала, качество корпоративного управления банка и низкие акционерные риски.

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Ранее, в мае 2026 года, агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка Уралсиб на уровне А (RU) со «Стабильным» прогнозом.

Как писали Юга.ру, Уралсиб Премиум подвел итоги акции «Путешествие на Алтай».

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