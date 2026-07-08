Агентство НКР подтвердило рейтинг Уралсиба на уровне A+.ru со «Стабильным» прогнозом
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Рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне A+.ru со «Стабильным» прогнозом
Эксперты агентства отметили сильные рыночные позиции и высокую диверсификацию бизнеса Уралсиба, достаточность капитала, качество корпоративного управления банка и низкие акционерные риски.
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