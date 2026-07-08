Агентство НКР подтвердило рейтинг Уралсиба на уровне A+.ru со «Стабильным» прогнозом

Рейтинговое агентство НКР подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне A+.ru со «Стабильным» прогнозом

Эксперты агентства отметили сильные рыночные позиции и высокую диверсификацию бизнеса Уралсиба, достаточность капитала, качество корпоративного управления банка и низкие акционерные риски.

Ранее, в мае 2026 года, агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка Уралсиб на уровне А (RU) со «Стабильным» прогнозом.