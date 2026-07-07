Банк Уралсиб повысил ставки по срочным вкладам в рублях

Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» — на сроках 31, 91, 181, 271, 367 и 732 дня, «Ключевой плюс» и «Комфорт Плюс» — на всех сроках, а также по вкладам «Динамичный», «Выгодный» и «Выгодный Про», «Доход Плюс. Премиум».



Теперь доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 8,7% до 13,55% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов. Минимальная сумма для открытия «Доход» онлайн составляет 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Вклад «Доход Плюс» предназначен для новых клиентов-физлиц*. Сумма вклада варьируется от 2,5 до 7 млн рублей включительно, срок составляет 181 день, а ставка по вкладу 14-14,75% годовых в зависимости от пакета услуг. Вклад можно открыть в офисе банка или в «Уралсиб Онлайн». Проценты выплачиваются в конце срока, возможность пополнения, частичного расходования средств и продление вклада не предусмотрены.



Процентная ставка по вкладу «Ключевой плюс» привязана к ключевой ставке Банка России. При ее текущем уровне доходность в целом по линейке вкладов «Ключевой Плюс» составляет 12,95-14,83% годовых. Минимальная сумма для открытия «Ключевой плюс» — 500 тыс. рублей, максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней.



Процентная ставка по вкладу «Комфорт плюс» также привязана к ключевой ставке ЦБ РФ и зависит от пакета услуг, суммы и срока вклада. При текущей ключевой ставке доходность по вкладу с учетом капитализации процентов составляет 12,35-14,03% годовых. Вклад можно открыть по пакетам услуг «Премиум» и «Private Banking» в офисе банка или онлайн на сумму от 2 млн рублей до 500 млн рублей. Срок размещения вклада — 91, 181 и 367 дней. Возможно пополнение и расходование средств, продление не предусмотрено. Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока вклада, за исключением последних 30 дней.



«Выгодный» — вклад с возможностью выбора клиентом опции автоматической пролонгации договора. Его можно открыть в офисе банка или в «Уралсиб Онлайн». Ставка составляет 10,9-13,1% годовых. Минимальная сумма для открытия вклада онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 399 999,99 рублей. Срок размещения — 91 день. Выплата процентов — в конце срока, пополнение и расходные операции не предусмотрены.



«Динамичный» — вклад с дифференцированной ставкой. Его срок разделен на три периода (1– 60 дней, 61–120 дней, 121–181 день), в каждом из которых действует свой размер ставки — 20%, 11,5% и 8,2% годовых** соответственно. Минимальная сумма для открытия составляет 50 тыс. рублей, а максимальная — 10 млн рублей. Срок размещения — 181 день. Выплата процентов — в конце срока, пополнение и расходные операции не предусмотрены.





Узнать подробности и условия по вкладам и накопительным счетам можно в ближайших отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте.

*Новый клиент — физлицо, которое никогда не открывало счет в банке, либо у которого есть счет, с момента открытия которого прошло не более 30 календарных дней включительно, а также физлицо, не имевшее в течение предыдущих 730 дней до даты заключения договора вклада действующих договоров срочного вклада и накопительного счета. Вклад доступен клиентам без Пакета услуг, либо с Пакетами услуг «Премиум Старт»/«Премиум».



**Средняя ставка по вкладу составляет 13,21% годовых.