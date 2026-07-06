«Здесь гостеприимно». Авито Путешествия будет отмечать объекты размещения, которые наиболее понравились туристам

Вся Россия

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  • © Фото freepik с сайта https://www.magnific.com
    © Фото freepik с сайта https://www.magnific.com

Новый знак качества будут присуждать арендодателям на основе реальных оценок и отзывов гостей

Авито Путешествия будут присваивать знак качества «Здесь гостеприимно» российским туристическим объектам — квартирам, апартаментам или домам, которые получили высокую оценку путешественников. В 2026 году такой знак появится у 64 тысяч объектов по всей стране — от Калининграда до Владивостока.

Каждый арендодатель, выигравший награду, получает два атрибута:

  • специальный стикер — его можно наклеить или разместить внутри квартиры или дома,
  • сертификат «Здесь гостеприимно» — чтобы поставить знак качества на видное место, сфотографировать и добавить в объявление.

Знак качества будет присуждаться ежегодно. Чтобы получить его в 2026 году, нужно соответствовать необходимым условиям по итогам 2025-го:

  • сдавать квартиры, дома или апартаменты посуточно через Авито Путешествия,
  • поддерживать рейтинг 4,8 и выше,
  • получить не менее 10 новых отзывов на объект за год.

Если сразу несколько объектов арендодателя соответствуют условиям — награда вручается за каждый.

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Как отмечают в Авито Путешествиях, рынок краткосрочной аренды становится более зрелым: число объектов на платформе растет, а конкуренция за гостя смещается из плоскости цены в плоскость качества и сервиса. В этих условиях репутация арендодателя становится его главным активом.

«Авито Путешествия не первый год помогают арендодателям строить стабильный бизнес и развивать культуру гостеприимства по всей стране. Награда «Здесь гостеприимно» — еще один способ поблагодарить тех хозяев, которые каждый день вкладываются в комфорт гостей», — комментирует руководитель группы маркетинга Авито Путешествий Валерия Зима.

Как писали Юга.ру, в Сочи запустили круглосуточный автобус от аэропорта до ж/д вокзала, а также экскурсии в банановые теплицы.

Авито Аренда Курорты и туризм Награды путешествия

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