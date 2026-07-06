«Здесь гостеприимно». Авито Путешествия будет отмечать объекты размещения, которые наиболее понравились туристам

Новый знак качества будут присуждать арендодателям на основе реальных оценок и отзывов гостей

Авито Путешествия будут присваивать знак качества «Здесь гостеприимно» российским туристическим объектам — квартирам, апартаментам или домам, которые получили высокую оценку путешественников. В 2026 году такой знак появится у 64 тысяч объектов по всей стране — от Калининграда до Владивостока.

Каждый арендодатель, выигравший награду, получает два атрибута:

специальный стикер — его можно наклеить или разместить внутри квартиры или дома,

сертификат «Здесь гостеприимно» — чтобы поставить знак качества на видное место, сфотографировать и добавить в объявление.

Знак качества будет присуждаться ежегодно. Чтобы получить его в 2026 году, нужно соответствовать необходимым условиям по итогам 2025-го:

сдавать квартиры, дома или апартаменты посуточно через Авито Путешествия,

поддерживать рейтинг 4,8 и выше,

получить не менее 10 новых отзывов на объект за год.

Если сразу несколько объектов арендодателя соответствуют условиям — награда вручается за каждый.