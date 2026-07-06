«Здесь гостеприимно». Авито Путешествия будет отмечать объекты размещения, которые наиболее понравились туристам
Новый знак качества будут присуждать арендодателям на основе реальных оценок и отзывов гостей
Авито Путешествия будут присваивать знак качества «Здесь гостеприимно» российским туристическим объектам — квартирам, апартаментам или домам, которые получили высокую оценку путешественников. В 2026 году такой знак появится у 64 тысяч объектов по всей стране — от Калининграда до Владивостока.
Каждый арендодатель, выигравший награду, получает два атрибута:
- специальный стикер — его можно наклеить или разместить внутри квартиры или дома,
- сертификат «Здесь гостеприимно» — чтобы поставить знак качества на видное место, сфотографировать и добавить в объявление.
Знак качества будет присуждаться ежегодно. Чтобы получить его в 2026 году, нужно соответствовать необходимым условиям по итогам 2025-го:
- сдавать квартиры, дома или апартаменты посуточно через Авито Путешествия,
- поддерживать рейтинг 4,8 и выше,
- получить не менее 10 новых отзывов на объект за год.
Если сразу несколько объектов арендодателя соответствуют условиям — награда вручается за каждый.
Как отмечают в Авито Путешествиях, рынок краткосрочной аренды становится более зрелым: число объектов на платформе растет, а конкуренция за гостя смещается из плоскости цены в плоскость качества и сервиса. В этих условиях репутация арендодателя становится его главным активом.
«Авито Путешествия не первый год помогают арендодателям строить стабильный бизнес и развивать культуру гостеприимства по всей стране. Награда «Здесь гостеприимно» — еще один способ поблагодарить тех хозяев, которые каждый день вкладываются в комфорт гостей», — комментирует руководитель группы маркетинга Авито Путешествий Валерия Зима.
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