Уралсиб Премиум подвел итоги акции «Путешествие на Алтай»
Уралсиб Премиум подвел итоги акции для премиальных клиентов банка, разыграв пять сертификатов на поездку на Алтай
Все победители акции получат сертификаты на путешествие для двоих, которые включают авиабилеты из городов России в Горно-Алтайск и обратно, трансфер из аэропорта до туристического клуба и обратно, проживание в клубе «Молодость», а также экскурсионную программу.
При этом у победителей есть возможность самим выбрать дату поездки в период действия сертификата — с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
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Акция проводилась премиальным банком с 1 марта по 31 мая 2026 года среди клиентов — владельцев пакета услуг «Премиум», которые в один день разместили на счетах Уралсиба новые деньги суммарно 3 млн рублей и больше. По ее итогам случайным образом определили пять победителей, которые соответствовали условиям акции.
Список победителей опубликован на странице акции.
Как писали Юга.ру, Уралсиб разыграет автомобиль за покупки по кредитной карте.
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