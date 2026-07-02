Проезд в автобусах Ессентуков теперь можно оплатить по геопозиции

Ставропольский край

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  • © Изображение сгенерировано ИИ-помощником ГигаЧат Бизнес
    © Изображение сгенерировано ИИ-помощником ГигаЧат Бизнес

Технология оплаты по геопозиции «Геопэй» уже работает в 24 городах России, в том числе в Новороссийске, Кисловодске, Нальчике

В общественном транспорте Ессентуков запустили «Геопэй» Сбер2B — технологию оплаты по геопозиции пассажира. Новый способ оплаты уже доступен в 64 транспортных средствах на маршрутах №№ 3, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 18, 21.

Для оплаты проезда с помощью «Геопэй» нужен смартфон с выходом в интернет и сервисом 2ГИС. В приложении нужно открыть меню «Проезд», выбрать общественный транспорт и нажать «Оплатить проезд». Сервис определит местоположение пользователя и подскажет подходящие маршруты с актуальными тарифами. Деньги спишутся с привязанной банковской карты, а билет будет доступен в электронном виде.

Другие способы оплаты — наличными, через терминалы или с помощью SberPay — по-прежнему доступны.

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По словам Управляющего Ставропольским отделением Сбербанка Романа Чеканова, проект стал для банка важным шагом в развитии цифровых транспортных решений в регионе: «Мы помогаем муниципалитетам и перевозчикам края повышать качество и эффективность управления транспортным парком и одновременно увеличиваем доступность комфортной для каждого пассажира формы оплаты: с помощью биометрии, геопозиции, бесконтактных карт и мобильных приложений».

Лидер направления Сбер2B Автоматизация Евгений Лящук отметил, что технология особенно удобна для туристов, которые часто перемещаются между регионами: «Мы выстраиваем единый цифровой контур, в котором человек оплачивает дорогу по геопозиции, не задумываясь о терминалах, кошельках и отдельных приложениях. До конца года планируем запустить сервис в еще не менее чем 6 городах страны, расширяя географию удобного безналичного проезда».

Глава города-курорта Ессентуки Владимир Крутников добавил, что новая технология повысит общую прозрачность платежей и экономическую выгоду для перевозчика, а также даст городу более точную аналитику.

Как писали Юга.ру, в Сочи запустили круглосуточный автобус от аэропорта до ж/д вокзала.

Общественный транспорт Сбербанк Ставрополье Технологии

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