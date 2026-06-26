Пользователи Авито теперь могут создавать объявления о продаже одежды по фотографии
ИИ распознает характеристики вещи, поможет определить ее стоимость, а также сам заполнит карточку товара
Платформа Авито запускает функцию «Разберем гардероб» — возможность создавать текст объявления о продаже одежды по ее фотографии. Искусственный интеллект сам определяет характеристики вещи и формирует весь блок о товаре — от категории и характеристик до названия и текста. Данные выводятся на одном экране в виде готовой карточки, которую можно проверить и скорректировать перед публикацией.
Функция также помогает определить стоимость вещи: ИИ анализирует актуальные цены на аналогичные предложения на платформе и предлагает рекомендованную цену. Модель адаптирована к фотографиям частных продавцов: вещи могут быть сняты при бытовом освещении, на разном фоне, на полу, диване или вешалке.
За время раннего тестирования пользователи опубликовали через новый сценарий более 100 тыс. объявлений, и примерно в половине случаев им не потребовалось менять ни одного параметра. Кроме того, при создании объявления со смартфона количество отдельных экранов для заполнения данных сократилось примерно на 40%.
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По словам директора бизнес-направления Lifestyle компании «Авито» Алексея Гевлича, задача платформы — сделать так, чтобы для начала продажи пользователю было достаточно фотографии: «Мы ожидаем, что к 2030 году таким способом будет публиковаться больше половины объявлений по продаже одежды и обуви».
«Разберем гардероб» ориентирован на частных продавцов и доступен в мобильном приложении Авито в разделе «Мои объявления» во вкладке «Можно продать». На данный момент функция доступна для продажи товаров из категории взрослой и детской одежды. В будущем Авито планирует расширять этот список.
Как писали Юга.ру, Авито покажет проверенных рекомендованных мастеров при поиске строителей, ремонтников и садовников.