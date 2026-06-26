Пользователи Авито теперь могут создавать объявления о продаже одежды по фотографии

Платформа Авито запускает функцию «Разберем гардероб» — возможность создавать текст объявления о продаже одежды по ее фотографии. Искусственный интеллект сам определяет характеристики вещи и формирует весь блок о товаре — от категории и характеристик до названия и текста. Данные выводятся на одном экране в виде готовой карточки, которую можно проверить и скорректировать перед публикацией.

Функция также помогает определить стоимость вещи: ИИ анализирует актуальные цены на аналогичные предложения на платформе и предлагает рекомендованную цену. Модель адаптирована к фотографиям частных продавцов: вещи могут быть сняты при бытовом освещении, на разном фоне, на полу, диване или вешалке.

За время раннего тестирования пользователи опубликовали через новый сценарий более 100 тыс. объявлений, и примерно в половине случаев им не потребовалось менять ни одного параметра. Кроме того, при создании объявления со смартфона количество отдельных экранов для заполнения данных сократилось примерно на 40%.