В Ростовской области возвращается спрос на рыночную ипотеку — Сбер
По России спрос на базовые программы за год вырос почти в четыре раза
Сбер подвел итоги ипотечного кредитования в апреле 2026 года. Согласно аналитике «Домклик», в Ростовской области заметно изменилась структура спроса. Доля рыночных программ в общем объеме выдач достигла 34%, прибавив за месяц 5,5 п. п. «Семейная ипотека» сохраняет лидерство в регионе с долей 62,2% (-5,4% за месяц). Доля ИТ-ипотеки остается стабильной и составляет 2,3%.
Как рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова, ситуация на ипотечном рынке региона приходит к здоровому балансу: «Если год назад наши клиенты практически не рассматривали рыночные программы из-за высоких ставок, то сегодня мы видим уверенный возврат интереса. Рост доли базовой ипотеки до 34% — прямое следствие снижения ставок и адаптации рынка жилья. Это значит, что ростовчане вновь могут выбирать жилье, ориентируясь на свои желания, а не только на условия госпрограмм».
Также Елена Руфова добавила, что спрос на льготные программы остается высоким: почти две трети всех кредитов банк выдает по «Семейной ипотеке», что в свою очередь обеспечивает стабильность строительного сектора Дона.
В целом по стране, по данным Домклик, доля рыночной ипотеки в апреле приблизилась к планке в 40% от общего объема выдач — спрос растет на фоне снижения кредитных ставок. Объем выдач по рыночным ставкам достиг почти 100 млрд рублей, что на 17% превышает показатели марта 2026 года. Для сравнения: в апреле 2025 года этот показатель едва превышал 25 млрд рублей. Таким образом, спрос на рыночную ипотеку вырос почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом.
