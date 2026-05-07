В Ростовской области возвращается спрос на рыночную ипотеку — Сбер

По России спрос на базовые программы за год вырос почти в четыре раза

Сбер подвел итоги ипотечного кредитования в апреле 2026 года. Согласно аналитике «Домклик», в Ростовской области заметно изменилась структура спроса. Доля рыночных программ в общем объеме выдач достигла 34%, прибавив за месяц 5,5 п. п. «Семейная ипотека» сохраняет лидерство в регионе с долей 62,2% (-5,4% за месяц). Доля ИТ-ипотеки остается стабильной и составляет 2,3%.

Как рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова, ситуация на ипотечном рынке региона приходит к здоровому балансу: «Если год назад наши клиенты практически не рассматривали рыночные программы из-за высоких ставок, то сегодня мы видим уверенный возврат интереса. Рост доли базовой ипотеки до 34% — прямое следствие снижения ставок и адаптации рынка жилья. Это значит, что ростовчане вновь могут выбирать жилье, ориентируясь на свои желания, а не только на условия госпрограмм».

Также Елена Руфова добавила, что спрос на льготные программы остается высоким: почти две трети всех кредитов банк выдает по «Семейной ипотеке», что в свою очередь обеспечивает стабильность строительного сектора Дона.