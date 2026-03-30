Еще одна авиакомпания начала делать прямые рейсы из Краснодара в египетскую Хургаду. Сколько стоят билеты?
Nesma Airlines открыла рейсы из Краснодара в Хургаду по субботам и воскресеньям
30 марта пресс-служба аэропорта кубанской столицы сообщила, что египетская авиакомпания Nesma Airlines, которая уже выполняет рейсы по маршруту Шарм-эль-Шейх — Краснодар, расширила полетную программу. 29 марта авиаперевозчик открыл новое направление — Хургада.
Первый рейс из Краснодара на этот популярный египетский курорт вылетел со 100-процентной загрузкой: на борту находились 178 пассажиров, отправившихся на побережье Красного моря.
Полеты будут выполняться два раза в неделю — по субботам и воскресеньям. Для перевозок используется воздушное судно Airbus A320.
Расписание рейсов:
по субботам вылет из Краснодара — в 14:30, прибытие в Хургаду — в 17:05; обратный вылет — в 10:40, прибытие в Краснодар — в 13:15;
по воскресеньям вылет из Краснодара — в 19:30, прибытие на курорт — в 22:05; обратный вылет — в 13:10, прибытие в кубанскую столицу — в 18:00.
Билет на 5 апреля с багажом в 10 кг стоит 48 тыс. 621 рубль, на 12 апреля — 50 тыс. 761 рубль.
Полеты в Хургаду из Краснодара также выполняет авиакомпания «Аэрофлот» — по четвергам и воскресеньям.
