Еще одна авиакомпания начала делать прямые рейсы из Краснодара в египетскую Хургаду. Сколько стоят билеты?

Краснодарский край

Распечатать

Nesma Airlines открыла рейсы из Краснодара в Хургаду по субботам и воскресеньям

30 марта пресс-служба аэропорта кубанской столицы сообщила, что египетская авиакомпания Nesma Airlines, которая уже выполняет рейсы по маршруту Шарм-эль-Шейх — Краснодар, расширила полетную программу. 29 марта авиаперевозчик открыл новое направление — Хургада.

Первый рейс из Краснодара на этот популярный египетский курорт вылетел со 100-процентной загрузкой: на борту находились 178 пассажиров, отправившихся на побережье Красного моря.

Полеты будут выполняться два раза в неделю — по субботам и воскресеньям. Для перевозок используется воздушное судно Airbus A320.

Читайте также:

Расписание рейсов:

  • по субботам вылет из Краснодара — в 14:30, прибытие в Хургаду — в 17:05; обратный вылет — в 10:40, прибытие в Краснодар — в 13:15;

  • по воскресеньям вылет из Краснодара — в 19:30, прибытие на курорт — в 22:05; обратный вылет — в 13:10, прибытие в кубанскую столицу — в 18:00.

Билет на 5 апреля с багажом в 10 кг стоит 48 тыс. 621 рубль, на 12 апреля — 50 тыс. 761 рубль.

Полеты в Хургаду из Краснодара также выполняет авиакомпания «Аэрофлот» — по четвергам и воскресеньям.

Как писали Юга.ру, авиарейса между Сочи и Краснодаром не будет летом 2026 года.

Авиация Аэропорты Краснодар путешествия Транспорт

Реклама на сайте