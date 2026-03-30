Еще одна авиакомпания начала делать прямые рейсы из Краснодара в египетскую Хургаду. Сколько стоят билеты?

Nesma Airlines открыла рейсы из Краснодара в Хургаду по субботам и воскресеньям

30 марта пресс-служба аэропорта кубанской столицы сообщила, что египетская авиакомпания Nesma Airlines, которая уже выполняет рейсы по маршруту Шарм-эль-Шейх — Краснодар, расширила полетную программу. 29 марта авиаперевозчик открыл новое направление — Хургада.

Первый рейс из Краснодара на этот популярный египетский курорт вылетел со 100-процентной загрузкой: на борту находились 178 пассажиров, отправившихся на побережье Красного моря.

Полеты будут выполняться два раза в неделю — по субботам и воскресеньям. Для перевозок используется воздушное судно Airbus A320.