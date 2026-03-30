Сильный дождь и гроза. Какая погода ждет Краснодарский край в начале недели

Синоптики рассказали, какая погода ожидается на Кубани 30-31 марта и 1 апреля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 30 марта будет облачно. Местами дождь, в горах ночью и утром с мокрым снегом. В южной половине края в отдельных районах будет сильный дождь, ночью и утром местами туман.

Ветер 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С. На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Местами возможен сильный дождь. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 10-15 °С.