Сильный дождь и гроза. Какая погода ждет Краснодарский край в начале недели

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Синоптики рассказали, какая погода ожидается на Кубани 30-31 марта и 1 апреля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 30 марта будет облачно. Местами дождь, в горах ночью и утром с мокрым снегом. В южной половине края в отдельных районах будет сильный дождь, ночью и утром местами туман.

Ветер 4-9 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С. На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Местами возможен сильный дождь. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 10-15 °С.

31 марта 1 апреля в регионе тоже будет облачно. Возможны кратковременные дожди с грозой. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 °С, днем 13-18 °С. В горах ночью 3…-2 °С, днем 2-7 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями, местами сильный дождь. Ветер 6-11 м/с с порывами 12-14 м/с Температура воздуха ночью 6-11 °С, днем 13-18 °С.

Как писали Юга.ру, в середине февраля Краснодарский край накрыла пыльная буря из Сахары.

