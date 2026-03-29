В Совете по правам человека допустили скорое возобновление работы Telegram в России

В СПЧ допустили высокую вероятность восстановления работы Telegram в России после выполнения требований закона
29 марта ТАСС сообщило, что работа Telegram в России будет восстановлена. Об этом заявил председатель комиссии Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.
По его словам, есть высокая вероятность того, что команда Telegram выполнит требования российского законодательства, после чего мессенджер разблокируют. Председатель комиссии СПЧ добавил, что требования, предъявляемые Россией к Telegram, представляют собой абсолютно адекватную повестку, и, по его данным, в команде мессенджера их активно обсуждают.
Напомним, в августе 2025 года Роскомнадзор ввел ограничения на совершение звонков через мессенджер. В ведомстве тогда пояснили, что Telegram используют для обмана граждан, вымогательства денег и совершения киберпреступлений.
18 марта 2026 года в Роскомнадзоре заявили о сохранении фиксации фактов несоблюдения российского законодательства со стороны администрации Telegram. При этом, по оценке регулятора, меры, которые в настоящее время принимаются мессенджером, пока не обеспечивают полного выполнения требований отечественного права.
Как писали Юга.ру, в России по разным причинам запретили все митинги в защиту Telegram.