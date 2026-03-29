В Совете по правам человека допустили скорое возобновление работы Telegram в России

29 марта ТАСС сообщило, что работа Telegram в России будет восстановлена. Об этом заявил председатель комиссии Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

По его словам, есть высокая вероятность того, что команда Telegram выполнит требования российского законодательства, после чего мессенджер разблокируют. Председатель комиссии СПЧ добавил, что требования, предъявляемые Россией к Telegram, представляют собой абсолютно адекватную повестку, и, по его данным, в команде мессенджера их активно обсуждают.