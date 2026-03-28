Двенадцатилетней Вике Чуйко из Белореченска требуется специальный ортез. Рассказываем, как помочь

Вика родилась раньше срока и не могла сама дышать. Два с половиной месяца девочка провела на аппарате ИВЛ, потом еще полтора месяца ее выхаживали в больнице и выписали с диагнозом «органическое поражение головного мозга». Вскоре стало понятно, что Вика сильно отстает в развитии — ей диагностировали ДЦП.



«Мы сразу активно занялись ее лечением, возили в профильные клиники, оплачивали курсы массажа и лечебной физкультуры. И в семь лет Вика села сама. А потом стали развиваться ортопедические осложнения: при попытке поставить дочку на ноги ее стопы заваливались внутрь, затем возникли проблемы с коленями, начал искривляться позвоночник. Слева появился горб, правая лопатка стала выше левой, перекосился таз», — поделилась мама девочки Юлия Буняк.



Сейчас Вика передвигается только в инвалидной коляске. Для фиксации тела в правильном положении стоя врач порекомендовал ей носить специальный ортопедический аппарат для ног и туловища. Он уменьшит нагрузку на суставы, поможет учиться вставать на ноги и ходить. Также Вике необходим корсет Шено для поддержки позвоночника, профилактики его дальнейшего искривления и снижения нагрузки на внутренние органы.



«У Вики ДЦП, спастический тетрапарез (тяжелые двигательные нарушения), деформация голеностопного сустава и стоп, нестабильность тазобедренных суставов, левосторонний грудопоясничный сколиоз 3-й степени. Девочке необходимо постоянно носить функционально-корригирующий ортопедический корсет Шено, а также использовать ортез — аппарат для ног и туловища с возвратно-поступательным шарниром. Корсет поможет поддерживать позвоночник в правильном положении, остановит его дальнейшее искривление, а ортез с системой взаимосвязанных шарниров позволит Вике сделать первые шаги, он сочетает в себе функции вертикализатора и ходунков», — рассказал ортопед центра «Орто-Н» в Новороссийске Сергей Кузьмичев.



Аппарат для ног и туловища и ортопедический корсет изготавливают по индивидуальным меркам, поэтому госсчет они не предоставляются. Родителям Вики не осилить такую покупку, так как в их семье двое детей, а доходы маленькие. Всего требуется 447 535 рублей .



